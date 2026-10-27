Съперник на Левски събира капитана на Манчестър Юнайтед и бивш треньор на "червените дяволи"

Най-сериозният съперник на Левски в Лига Европа, поне на хартия, е италианският гранд Милан. В Европа "росонерите" не показват най-доброто си лице, като спечелиха само 3 точки от първите си 3 мача. Но според "Calciomercato", те имат план за подсилване през зимата. От Милан проучват възможността да привлекат капитана на Манчестър Юнайтед Бруно Фернандеш през януарския трансферен прозорец. Така той ще се събере с бившия си наставник Рубен Аморим.

Милан се оглежда в Бруно Фернандеш

Манчестър Юнайтед също е в криза, а отношенията между Бруно Фернандеш и ръководството на клуба са се обтегнали след последната загуба на "червените дяволи" - с 0:3 като домакин на Борнемут. От Милан много внимателно следят ситуацията около португалският плеймейкър. Рубен Аморим познава добре Фернандеш и е заявил на ръководството на Милан, че е отворен към това отново да работи с него. Халфът има договор с Ман Юнайтед до лятото на 2027 г., но той включва опция за удължаване с още една година.

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Фернандеш ще струва скъпо на Милан

Отделно, в споразумението на Бруно Фернандеш с Манчестър Юнайтед е заложена и откупна клауза в размер на 65 милиона евро. Португалецът е на 32 години, а според специализирания сайт "transfermarkt" пазарната му оценка се равнява на 35 милиона евро. Освен това, откупната му клауза надвишава бюджета на Милан. Италианският гранд ще гостува на Левски на 21 януари 2027 г. в мач от седмия кръг от основната фаза на Шампионска лига.

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