Младежки национал, който е юноша на Левски, си намери клуб в елита на Португалия

Бивш нападател на Левски, който се оказа ненужен на Хулио Веласкес, си намери нов отбор. Става въпрос за Борислав Рупанов, който напусна клуба през зимния трансферен прозорец, а сега поема към следващото си предизвикателство в кариерата. След кратък и неособено успешен престой в полския футбол, младият нападател се отправя към един от най-уважаваните клубове в елита на Португалия - Униао Лейрия.

Борислав Рупанов си намери нов клуб

Рупанов, който е юноша на "сините", напусна родния си клуб през зимата и подписа с полския Гурник Забже. Нападателят прекара общо четири години на "Герена", в които игра за първия и втория отбор. Той дебютира в елита през 2022 година, но чака цели три години за да отбележи първия си гол. Рупанов така и не успя да се наложи в Левски и се стигна до трансфер в началото на 2026 година.

ОЩЕ: Сентейес с първи думи на "Герена": Искам заедно с феновете на Левски да пишем история

За новия си клуб Рупанов изигра едва шест мача и очевидно отпадна от плановете на треньорския щаб. По тази причина той напусна набързо, а сега ще направи сериозна стъпка в кариерата си. Младежкият национал подписа едногодишен договор с португалския тим с опция за удължаване за още три години. Рупанов не скри вълнението си от трансфера в първите си думи като играч на Униао: "Това е много важна стъпка в моята кариера. Вярвам, че Униао Лейрия е правилното място за мен. Пристигам с много ясна цел: да работя усилено всеки ден и да давам всичко от себе си за отбора".

ОЩЕ: Левски вади колосална сума за халф, отписал категорично трансфер в ЦСКА преди години