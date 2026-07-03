Войната в Украйна:

С голове на Сенси, Панайтов и Питас: ЦСКА тръгва със самочувствие към Европа

03 юли 2026, 20:48 часа 570 прочитания 0 коментара
Снимка: cska.bg
С голове на Сенси, Панайтов и Питас: ЦСКА тръгва със самочувствие към Европа

Отборът на ЦСКА постигна победа за самочувствие над втородивизионния Марек Дупница с 3:0 в последна контрола от лятната си подготовка преди началото на сезон 2025/26. Новото попълнение Стефано Сенси отбеляза гол в самото начало на срещата, а през втората част Петко Панайтов се отчете с гол и асистенция, а едно попадение добави и Йоанис Питас. Така ЦСКА записа успех преди първия си официален мач - този срещу Дери Сити на 9 юли в София от първия квалификационен кръг на Лига Европа.

След куп пропуски: ЦСКА се задоволи само с 3 гола срещу втородивизионния Марек

Неофициален дебют за носителя на Купата на България направи последното ново попълнение Тамиму Уору от Ботев Враца. Стефано Сенси откри резултата още в 5-ата минута, след като овладя топката с гръб към вратата. Влезе в наказателното поле, а с обръщането си финтира бранител и с фалцов изстрел с десния крак прати топката в далечния ъгъл, без шанс за вратаря.

Още: ЦСКА чупи трансферния си рекорд, за да доведе младежки национал на Франция на "Армията"

Петко Панайотов

Мачът продължи в неособено високо темпо, като до края на първата част играчите на ЦСКА доминираха, но имаха едно добро положение за удвояване на резултата. Новото попълнение Жоел Цварц комбинира с Йоанис Питас, но до гол не се стигна. Веднага след началото на втората част Питас изненадващо направи по-трудното и не успя да вкара след комбинация на Исак Соле и Цварц. Всъщност доскорошният нападател на Локомотив (Пловдив) първи можеше да стреля, но не улучи, а при получилия се рикошет Питас овладя, но от наказателното поле стреля високо.

В 55-ата минута Петко Панайотов вкара второ попадение за "армейците", като Соле взе топката от ляво, тръгна доста бавно, което не беше използвано от защитата на Марек и подаде на младия халф. Панайотов стреля от границата на наказателното поле, а вратарят Костадинов не реагира. Четири минути по-късно Йоанис Питас все пак се разписа и оформи крайното 3:0. Отново Панайотов беше в основата на гола, след като проби и центрира за кипъреца, чийто първи удар не намери целта. При добавката обаче вратарят на отбора от Втора лига нямаше какво да направи.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

До края на мача резултатът можеше да бъде покачен на няколко пъти, но Кевин Додай, отново Питас и Леандро Годой пропуснаха.

Още: ЦСКА влиза в трансферна война с Левски за чужда звезда

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
ЦСКА
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Редактор
Още от Футбол България
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес