С голове на Сенси, Панайтов и Питас: ЦСКА тръгва със самочувствие към Европа

Отборът на ЦСКА постигна победа за самочувствие над втородивизионния Марек Дупница с 3:0 в последна контрола от лятната си подготовка преди началото на сезон 2025/26. Новото попълнение Стефано Сенси отбеляза гол в самото начало на срещата, а през втората част Петко Панайтов се отчете с гол и асистенция, а едно попадение добави и Йоанис Питас. Така ЦСКА записа успех преди първия си официален мач - този срещу Дери Сити на 9 юли в София от първия квалификационен кръг на Лига Европа.

След куп пропуски: ЦСКА се задоволи само с 3 гола срещу втородивизионния Марек

Неофициален дебют за носителя на Купата на България направи последното ново попълнение Тамиму Уору от Ботев Враца. Стефано Сенси откри резултата още в 5-ата минута, след като овладя топката с гръб към вратата. Влезе в наказателното поле, а с обръщането си финтира бранител и с фалцов изстрел с десния крак прати топката в далечния ъгъл, без шанс за вратаря.

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Мачът продължи в неособено високо темпо, като до края на първата част играчите на ЦСКА доминираха, но имаха едно добро положение за удвояване на резултата. Новото попълнение Жоел Цварц комбинира с Йоанис Питас, но до гол не се стигна. Веднага след началото на втората част Питас изненадващо направи по-трудното и не успя да вкара след комбинация на Исак Соле и Цварц. Всъщност доскорошният нападател на Локомотив (Пловдив) първи можеше да стреля, но не улучи, а при получилия се рикошет Питас овладя, но от наказателното поле стреля високо.

В 55-ата минута Петко Панайотов вкара второ попадение за "армейците", като Соле взе топката от ляво, тръгна доста бавно, което не беше използвано от защитата на Марек и подаде на младия халф. Панайотов стреля от границата на наказателното поле, а вратарят Костадинов не реагира. Четири минути по-късно Йоанис Питас все пак се разписа и оформи крайното 3:0. Отново Панайотов беше в основата на гола, след като проби и центрира за кипъреца, чийто първи удар не намери целта. При добавката обаче вратарят на отбора от Втора лига нямаше какво да направи.

До края на мача резултатът можеше да бъде покачен на няколко пъти, но Кевин Додай, отново Питас и Леандро Годой пропуснаха.

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