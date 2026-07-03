Поредната великолепна новина за Левски - ключов играч поднови договора си за дълго (ВИДЕО)

Футболният шампион на България за сезон 2025/26 Левски (София) обяви подновяването на договора на капитана си Кристиан Димитров до 2029 година, стана ясно от видео на страницата на клуба във Фейсбук. С послание „Капитанът ще продължи да брани своето кралство!“ и видео, на което се вижда как рицар със синя мантия и буквата на Л на доспехите разсича пространство, а след това се показва и годината 2029. В края на клипа пък е показан и самият Димитров, който прави с ръцете си жест, наподобяващ изстрел с лък.

Капитанът Кристиан Димитров остава в Левски до 2029 година

Димитров вече е титулярен капитан на „сините“, след като досегашният такъв Георги Костадинов прекрати активната си състезателна кариера и започна работа в клуба като спортен директор. Роденият в Пловдив национал на България имаше споразумение до юни 2028-а, като реално сега ще удължи престоя си с една година повече от последния си договор, но при променени условия.

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Той пристигна през 2023-а година от Хайдук (Сплит) и до момента има 108 мача, 10 гола и 3 асистенции. Димитров беше важна част от защитата на Левски при спечелената шампионска титла през 2026-а година. Той е ключов футболист и за националния отбор по футбол на България.

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