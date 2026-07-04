Сентейес с първи думи на "Герена": Искам заедно с феновете на Левски да пишем история

Новото попълнение на Левски Алекс Сентейес заяви, че е напълно готов да се включи в игра веднага щом прецени старши треньорът Хулио Веласкес. Левият защитник се присъедини към “сините” малко след началото на лятната подготовка, тъй като с предишния си тим Алмерия игра до средата на юни, но увери, че се намира в добро физическо състояние.

Сентейес даде първото си интервю след трансфера и увери, че се чувства напълно готов физически, въпреки късната подготовка

"Щастлив съм, че съм в най-големия клуб в България. Нямам търпение да започна със заниманията и заедно да пишем история. Предното първенство за мен завърши на 20 юни, но успях да заредя батериите, да почина десетина дни. Чувствам се готов тогава, когато треньорът прецени", сподели Сентейес пред Левски ТВ.

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Испанецът смята, че няма да има затруднения с адаптацията си, тъй като в състава има много футболисти, които говорят испански или португалски, а голяма част от треньорския щаб също е съставена от негови сънародници, начело с Хулио Веласкес.

"Имах възможност да разговарям с треньора по телефона (преди трансфера). Няма как да влизам в детайли, но той ми разказа за клуба, за отбора, за града. Каза ми, че в съблекалнята всички са като едно семейство. От мен ще се иска да бъда подготвен и да дам всичко от себе си", допълни новият ляв бек на столичани.

Сентейес отправи и послание към привържениците на Левски, като подчерта, че тяхната подкрепа ще бъде от огромно значение през сезона.

"За нас подкрепата от феновете ще бъде от изключителна помощ. Те са 12-ият играч. Искам да им кажа, че нямам търпение да ги видя и заедно да се радваме на атмосферата, която създаваме", завърши испанският защитник.

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