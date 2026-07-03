ЦСКА чупи трансферния си рекорд, за да доведе младежки национал на Франция на "Армията"

Ръководството на ЦСКА продължава да търси нови попълнения, с които да подсили състава на Христо Янев за очертаващия се дълъг сезон. До този момент "армейците" обявиха два входящи трансфера в лицето на Жоел Цварц и Стефано Сенси, докато четирима футболисти се завръщат в Борисовата градина след престой под наем. Сега столичният гранд е насочил вниманието си към млад бранител, с когото да стегне защитата си.

ЦСКА следи перспективен защитник

Според информация на "Мач Телеграф", представители на "армейците" уговарят евентуален трансфер на младежкия национал на Франция - Теренс Куду. Бранителят, който се подвизава предимно по десния фланг, е собственост на белгийския Мехелен. Според информацията, от ЦСКА са установили контакт с представителните лица на играча и обсъждат евентуално преминаване в София. Куду е считан за един от най-перспективните млади защитници в белгийското първенство, а интерес към него не липсва и от други клубове.

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Макар само на 21 години, Куду е твърд титуляр в състава на Мехелен. Той записа 39 мача през миналия сезон, в които се отчете с пет попадения и две асистенции. Авторитетният сайт Transfermarkt оценява французина, който е част от отбора на "петлите" до 21 години, на 4 милиона евро. Тази сума би го превърнала в най-скъпото попълнение на столичния клуб. От Борисовата градина се надяват на успех със сделката, тъй като отборът ще получи един невероятен талант в лицето на Куду, който да подсили защитната линия. Евентуален трансфер на бранителя би бил ясен знак и за високите амбиции на "армейците" и Христо Янев през предстоящия сезон.

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