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Изходящ трансфер на "Герена": Левски продаде бранител на един от водещите отбори в Първа лига

03 юли 2026, 19:44 часа 598 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Изходящ трансфер на "Герена": Левски продаде бранител на един от водещите отбори в Първа лига

Шампионът на България Левски реализира изходящ трансфер. "Сините" се разделиха с юношата на клуба Виктор Любенов. Защитникът преминава в един от водещите отбори в Първа лига - Арда Кърджали, който през последните няколко сезона показва солидна игра както в първенството, така и за Купата на България, а освен това записа и мачове в евротурнирите. Сега Любенов ще продължи развитието си в отбора на Александър Тунчев.

Левски се раздели с Виктор Любенов

"ПФК Левски благодари на Виктор Любенов за професионализма и му пожелава здраве, лични и професионални успехи", пишат от Левски.

Виктор Любенов

Виктор Любенов направи своя дебют със "синята" фланелка на 22 ноември 2023 година при победата с 3:1 като гост на Дунав в турнира за Купата на България.  През сезон 2025/26 Любенов игра под наем в Хебър (Пазарджик), за който изигра 22 мача. По-рано в Арда бе изпратен и Преслав Бачев, като очевидно "сините" нямат намерение да разчитата и на двамата в бъдеще, тъй като се разделят с тях за постоянно.

По-рано Левски се раздели и с Рилдо, Карлос Охене и Марко Дуганджич, докато Георги Костадинов сложи край на кариерата си. "Сините" обявиха и шест нови попълнения, като всички трансфери на Левски и на останалите отбори в Първа лига може да следите в този материал.

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Левски Летен трансферен прозорец Виктор Любенов Арда Кърджали
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Редактор
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