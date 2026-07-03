"За Левски или добро, или нищо": Гриша Ганчев за казуса на "сините" с Божков и шансовете на Литекс за завръщане в Първа лига

Бившият финансов благодетел на Литекс и ЦСКА - Гриша Ганчев, даде любопитно интервю пред БНР, в което коментира интересни актуални теми. Повечето въпроси засягаха проблемите в борбата и бизнеса, но се стигна и до българския футбол. Ганчев коментира шансовете на Литекс за връщане в елита, както и дали спортът у нас има бъдеще без букмейкърските компании. Бизнесменът бе попитан и за казуса на Левски и Васил Божков.

Ганчев с коментар по актуални теми в българския футбол

Наскоро бившият собственик на "Герена" Васил Божков си потърси над 5 милиона евро дълг от Левски. Интересното в ситуацията е, че през годините бизнесменът многократно повтори, че не иска клубът да му връща нищо. Сега обаче ситуацията се е променила и той очаква въпросната сума в срок от 2 месеца. Гриша Генчев бе попитан какво мисли за спора между двете страни, но той отказа коментар и каза: "Нямам информация и не ме интересува. За Левски или добро, или нищо."

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След това бившият собственик на ЦСКА отговори категорично на въпроса: "Кое ще се случи първо - Литекс да влезе в "А" група или България да отиде на световно първенство по футбол?" Ганчев заяви, че Литекс може много бързо да се завърне в елитния футбол, след което направи мрачна прогноза за бъдещето на националния отбор на голямата сцена. Според него, дори ФИФА да направи Мондиал със 104 страни, "лъвовете" ще срещнат сериозни затруднения да се класират.

На въпроса дали спортът може да се справи без парите от букмейкърските компании Ганчев отговори: "Ако спре потокът към клубове и федерации, не виждам как ще се оправят. По цял ден и нощ се говори за бюджет. Много плевели, не само в спортните федерации. Във всички видове организации се краде. Те го направиха национален спорт, а няма как бизнесът да произведе тези пари, които трябва да се харчат."

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