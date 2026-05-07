На "Герена": Ще присъства ли новият собственик на Левски на награждаването?

На 24 април Наско Сираков обяви, че бизнесменът Атанас Бостанджиев получава мажоритарния пакет акции на Левски. В двата мача след новината, "сините" взеха две победи, които им донесоха първата шампионска титла на България от 2009 г. насам - с 3:1 срещу ЦСКА и 1:0 срещу ЦСКА 1948. Ръководството на Левски реши награждаването да бъде при срещата с Лудогорец от следващия кръг на Първа лига, за да не се избурзва с организацията, ако случайно "сините" не победят ЦСКА 1948. Според колегите от "Тема спорт" се очаква Атанас Бостанджиев да бъде в ложите за награждаването.

Левски предварително реши награждаването да при срещата с Лудогорец

Решението на Левски награждаването да се състои при срещата с Лудогорец изглежда рационално. "Сините" не предизвикаха съдбата, като се подготвят предварително за мача с ЦСКА 1948. Така празненствата са им в кърпа вързани, а и сблъсъкът с Лудоогрец ще се играе на "Герена", така че атмосферата няма да се загуби. Билетите за срещата вече са разпродадени.

Още: Напуска ли Левски: Марко Дуганджич разкри бъдещето си

Атанас Бостанджиев ще бъде на стадиона

Очакванията са новият собстеник на Левски Атанас Бостанджиев да бъде в ложите на стадион "Георги Аспарухов" за мача с Лудогорец. Така той ще има възможността не просто да наблюдава срещата и награждаването, а и да се приобщи към феновете. Той присъства и на дербито с ЦСКА, което се проведе само ден, след като стана ясно, че става мажоритарен собственик.

Още: Героят, донесъл титлата на Левски: "Не бях виждал такова нещо, трудно е да го опиша"