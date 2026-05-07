Крушарски се закани на ЦСКА: Купата е наша! Няма никаква драма с билетите за финала

07 май 2026, 12:33 часа 610 прочитания 0 коментара

Собственикът на Локомотив Пловдив Христо Крушарски се закани на ЦСКА преди финала за Купата на България между двата тима. Както е известно, „смърфовете“ ще се изправят срещу „червените“ на 20 май на Националния стадион „Васил Левски“ в София. Двубоят е много важен и за двата тима, тъй като победителят ще си осигури участие в Лига Европа през следващата кампания.

Собственикът на Локомотив е убеден, че тимът му ще вдигне Купата

Христо Крушарски говори пред колегите от „Мач Телеграф“ като заяви категорично, че Локомотив Пловдив ще излезе краен победител от мача с ЦСКА и ще триумфира с Купата на България.

Локомотив Пловдив

Собственикът на „черно-белите“ коментира и ситуацията с билетите за двубоя. В последните дни стана ясно, че има напрежение между двата клуба заради разпределението на местата за срещата. От ЦСКА искат феновете на „червените“ да получат Сектор В, Сектор Г, както и половината от Сектор А на Националния стадион. Локомотив пък настояват разпределението да бъде поравно, за да няма ощетени.

„Душан Косич си върши работата много добре“

„Няма никаква драма за билетите. Иначе вземете и го напишете веднъж завинаги – Купата е наша! Душан Косич си върши работата много добре. Има много оферти за наши футболисти, ще мислим през лятото“, заяви категорично Христо Крушарски.

ЦСКА Купа на България Локомотив Пловдив Христо Крушарски
Бойко Димитров
