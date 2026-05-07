Крушарски се закани на ЦСКА: Купата е наша! Няма никаква драма с билетите за финала

Собственикът на Локомотив Пловдив Христо Крушарски се закани на ЦСКА преди финала за Купата на България между двата тима. Както е известно, „смърфовете“ ще се изправят срещу „червените“ на 20 май на Националния стадион „Васил Левски“ в София. Двубоят е много важен и за двата тима, тъй като победителят ще си осигури участие в Лига Европа през следващата кампания.

Собственикът на Локомотив е убеден, че тимът му ще вдигне Купата

Христо Крушарски говори пред колегите от „Мач Телеграф“ като заяви категорично, че Локомотив Пловдив ще излезе краен победител от мача с ЦСКА и ще триумфира с Купата на България.

Собственикът на „черно-белите“ коментира и ситуацията с билетите за двубоя. В последните дни стана ясно, че има напрежение между двата клуба заради разпределението на местата за срещата. От ЦСКА искат феновете на „червените“ да получат Сектор В, Сектор Г, както и половината от Сектор А на Националния стадион. Локомотив пък настояват разпределението да бъде поравно, за да няма ощетени.

„Душан Косич си върши работата много добре“

„Няма никаква драма за билетите. Иначе вземете и го напишете веднъж завинаги – Купата е наша! Душан Косич си върши работата много добре. Има много оферти за наши футболисти, ще мислим през лятото“, заяви категорично Христо Крушарски.

