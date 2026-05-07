Кадър на Слави Трифонов стана началник на кабинета на председателя на парламента

07 май 2026, 12:27 часа 927 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Заместник-председателят на 51-вото Народно събрание Николета Кузманова от "Има такъв народ" е поела поста началник на кабинета на новия председател на парламента Михаела Доцова. Информацията беше разпространена първо от "24 часа", а впоследствие потвърдена и от администрацията на Народното събрание.

54-годишната Кузманова е юрист, доцент и доктор по наказателно право в Софийския университет "Св. Климент Охридски", където преподава. Тя влезе в парламента като депутат от ИТН, избрана от Габрово, и остана лоялна към формацията на Слави Трифонов и след политическите сътресения около кабинета "Желязков", в който партията участваше.

Съпругът ѝ Илия Кузманов оглавява Синдикалната федерация на служителите в МВР - най-големия полицейски синдикат в страната.

По информация на парламентарната администрация Кузманова е уверила служителите, че не се предвиждат резки кадрови промени или сериозни размествания в екипа.

Миналата седмица Михаела Доцова от "Прогресивна България" беше избрана за председател на 52-рото Народно събрание със 188 гласа "за". Освен подкрепата на формацията, свързвана с президента Румен Радев, тя получи гласовете и на ГЕРБ и ДПС.

42-годишната Доцова също е юрист. От 2017 г. професионалната ѝ кариера е свързана с Министерството на околната среда и водите, където повече от седем години ръководи дирекция "Правна". В различни периоди тя е била и главен секретар на ведомството, както и началник на кабинета на министъра Манол Генов от БСП. Доцова запазва поста си и при служебния министър Юлиян Попов, а впоследствие излиза в отпуск, след като оглавява листата на "Прогресивна България" в 23 МИР София.

Ивайло Анев
