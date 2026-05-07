"Ръководител с доказани корупционни практики": Петиция срещу евентуалния нов министър на образованието

Малко след изборната победа на "Прогресивна България" в публичното пространство започнаха да се въртят имета на евентуални нови министри. Министерството на образованието не беше подминато, като основна спрягана кандидатура за него е на ректора на Софийския университет проф. Георги Вълчев.

В образователните среди обаче настанаха сериозни брожения относно кандидатурата на Вълчев. От дни се разпространява и онлайн петиция против евентуалното решение той да бъде просветен министър с аргумента, че проф. Вълчев е спорна и компроментирана фигура.

"Ръководител с доказани корупционни практики"

"Ние, представители на академичната общност на Софийски университет "Св. Климент Охридски" и други висши училища в страната, изразяваме своята загриженост във връзка с публично разпространени твърдения относно бъдещо заемане на поста министър на образованието и науката от действащ университетски ръководител, за който има доказани корупционни практики и извършени нарушения на законодателството на страната, и който е доказал управленската си немощ и желанието си за властническо позициониране", гласи текста на петицията.

Инициаторите й считат, че управлението на висшето образование изисква висока степен на отговорност, доказан управленски капацитет, стратегическа визия и доверие от академичната общност. "Обстоятелства, с които проф. Георги Вълчев не може да се похвали", твърдят те.

Недоволните от евентуалния избор на Вълчев се заканиха, че ако спекулациите около името му се окажат истина, те ще излязат на протест.

"Ректорът на Софийския университет е символ не на компетентност, а на прилагащ максимата "Разделяй и владей". Ако професор Вълчев влезе в МОН, ще пристъпим към протестни действия, включително подобни на тези от лятото на 2024 година и призоваваме академичната общност и академичните ръководства да последват примера ни. Призоваваме училищата и детските градини за същото, защото корупционната управленска безхаберност ще се изсипе, за пореден път, и върху тях", пише още в петицията.

"В този контекст призоваваме управляващите да помислят за балансирана и консенсусна фигура, с доказан авторитет в образователните среди и приемлива за всички", завършва призива.