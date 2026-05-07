"Прогресивна България" няма да свали охраната на Пеевски (ВИДЕО)

"Прогресивна България" няма да подкрепи законодателни промени, насочени конкретно към сваляне на охраната на санкционирания за корупция от САЩ и Великобритания Делян Пеевски и лидера на ГЕРБ Бойко Борисов. Това стана ясно от декларация на парламентарната група, представена от депутата Антон Кутев от трибуната на Народното събрание.

От формацията заявиха, че решенията, свързани с държавната охрана, трябва да се взимат от компетентните институции, а не от парламента.

"Народното събрание на република България не сваля охраната на когото и да било. Това ще правят легитимните държавни органи, които са компетентни и упълномощени да взимат тези решения", заяви Кутев.

По думите му управляващото мнозинство няма намерение да приема закони, насочени към конкретни личности.

"Ние няма да приемаме закони, касаещи един или двама, дори тези двамата доскоро да се мислеха за всесилни и да принуждават институциите да изпълняват личните им прищевки", каза още депутатът.

С позицията си партията на Румен Радев на практика отхвърли предложението на ПП и ДБ за промени в закона, според които НСО да може да охранява единствено председателя на парламента, но не и останалите народни представители.

Кабинетът на Тодор Живков

Успоредно с това от "Прогресивна България" обявиха, че кабинетът в парламента, използван дълго време от Делян Пеевски и известен като бившия кабинет на Тодор Живков, повече няма да бъде предоставян на партийна квота.

Помещението обаче ще запази сегашната си функция на своеобразен музей - идея, въведена именно по времето, когато кабинетът се използваше от Пеевски.

"Зала 222А вече никога няма да бъде използвана за лъскане на личното его на надценили се партийни величия. От днес тя вече ще бъде нещо като читалня, или да го наречем музей, за да напомня на кметове и чиновници, че превивайки гръбнак пред силните на днешния ден има опасност да загубят утрешния. Не всяка снимка с герба води до проспоритет и не всяко морално падение води до материални облаги", заяви Кутев.

"Прогресивна България" не подкрепи и предложението на "Демократична България" за създаване на временна парламентарна комисия, която да провери имуществото на Делян Пеевски и дали то съответства на публично демонстрирания му стандарт на живот.