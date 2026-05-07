Звезда на Левски разказа как "сините" са стигнали до титлата: "Това е историческо постижение, накрая тигнах до отчаяние"

Безспорно един от най-важните играчи за Левски през шампионския му сезон беше централният защитник Кристиан Макун. Венецуелецът изигра 29 мача във всички турнири от началото на кампанията за "сините". Той даде интервю пред колегите от "Diema Sport", в което говори за това как Левски е стигнал до първата си шампионска титла от 2009 г. насам. Той разказа и своята гледна точка за победата с 1:0 над ЦСКА 1948, която донесе титлата на "сините".

Кристиан Макун: "Това е наистина историческо постижение"

Ето какво каза Кристиан Макун за шампионската вечер: "Не, още не са преминали емоциите от онази нощ. Това е наистина историческо постижение. Изключително приятно е да се събудиш сутрин и да се връщаш към това, което се случи в събота вечер. Имаше напрежение в този мач (срещу ЦСКА 1948), но по онзи приятен начин. Знаехме, че носим много голяма отговорност и трябва да дадем отговор на терена. Опитах се да забравя всичко това и да се концентрирам върху играта, за да постигнем целта си. Когато видях топката в мрежата, си казах: „Направихме го“. Това беше голът, от който имахме нужда. Целия мач се борехме за този момент и в крайна сметка го постигнахме".

"Падна огромен товар от нас"

Кристиан Макун разказа, че в края на мача срещу ЦСКА 1948 вече е бил отчаян от болка: "В последните секунди бях стигнал до отчаяние и болка и исках да чуя последния съдийски сигнал колкото се може по-скоро. ЦСКА 1948 атакуваше, имаше корнери. А след това, неописуема радост и щастие. Падна огромен товар от нас. Не мога да опиша всичко, което се случи. Няма как това да не е най-щастливият момент в кариерата ми".

