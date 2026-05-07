"Като истински спартанци не се огънахте и не се прибрахте": Гюров с последни думи към министрите

Знаете историята за Леонид и тристате спартанци. Когато чул, че стрелите на персите ще скрият слънцето, казал: „Чудесно - тъкмо ще се бием на сянка“. И вие като истински спартанци не се огънахте и не се прибрахте. Това каза в последното си слово пред служебния кабинет премиерът Андрей Гюров. Той им благодари, че не са се скрили зад унизителното оправдание "за два месеца толкова", нито зад дребен чиновнически фатализъм - "Точно аз ли, нямам партия, зад мен са само премиерът и колегите".

Служебният премиер изтъка и че министрите не са си измили ръцете с констатации. "Влязохте в калта на решенията. Посочихте проблемите, но и назовахте виновниците по име и без упойка на абстрактни понятия, зад които българската власт често обича да крие страха си. Успяхме да нарушим омертата в съдебната система, за което благодаря специално на вицепремиера. Видя се колко дълбоко е мълчанието", каза Гюров.

Той добави, че министрите от кабинета му не се притесняват от ревизии и изрази надежда, че проверките на бъдещото правителство ще обхванат по-широк период от временното управление.

"20-годишният модел на зависимости превърна държавата в навик, а безнаказаността - в институция. Служебното правителство е преход, но ние не бяхме просто наблюдатели, смисълът е в достойнството на изминалия път. Не беше лесно, бяхме атакувани от всички страни, често едновременно, но това можеше да се очаква в държава с институции, овладявани с години", каза още служебният премиер.

"Животът е като пиеса - не е важното колко е дълга, а как е изиграна", завърши Гюров.