Новата власт:

Напуска ли Левски: Марко Дуганджич разкри бъдещето си

07 май 2026, 10:56 часа 664 прочитания 0 коментара

Марко Дуганджич пристигна на пожар в Левски, след като Мустафа Сангаре се контузи. Той играеше ролята на резервен вариант при още една евентуална контузия. Разбираемо, Хулио Веласкес не го използва много - хърватинът получи само 56 минути игрово време. Но те му бяха напълно достатъчни да донесе титлата на Левски с победния гол срещу ЦСКА 1948. Слуховете гласяха, че острието най-вероятно ще напусне Левски, но статутът му на герой може и да промени ситуацията. Пред "jutarnji" той говори за бъдещето си.

Марко Дуганджич: "Оставането определено е опция"

В интервюто Марко Дуганджич разказа за преживяването си в Левски. След това говори и за бъдещето си: "Да, подписах за три месеца и се разбрахме да говорим след края на сезона, за да видим доколко сме доволни и двете страни. Отворен съм за разговори, но ще видим през лятото. Имам своите идеи, оставането определено е опция. Мисля, че имам още доста години пред себе си. Тренирам добре, храня се здравословно и се грижа за тялото си. Разбира се, и финансовият аспект е важен, но ако се появи проект, който ме привлече, парите няма да са решаващи".

Още: Трансферна цел на Левски намекна, че може да смени клуба си: ето защо е перфектният заместник на Макун

Марко Дуганджич

"Левски играе подобно на Динамо"

Накрая Дуганджич обсъди вероятността да се срещне с бившия си клуб Динамо Загреб в квалификациите за Шампионска лига: "Уф, това би било наистина интересно. Динамо определено има повече европейски опит, но ще бъде страхотен двубой. Левски играе подобно на Динамо – обича владеенето на топката и атакуващия футбол. Няма да правя прогнози, но ако жребият наистина е такъв, не бързайте да пишете, че Динамо е извадил късмет. Със сигурност ще има и много по-лесни съперници".

Още: Левски - Лудогорец: Програма и пълна информация за коронясването на "сините" като шампион на България

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Левски Динамо Загреб Марко Дуганджич
Николай Илиев
Николай Илиев Редактор
Още от Футбол България
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес