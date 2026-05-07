Напуска ли Левски: Марко Дуганджич разкри бъдещето си

Марко Дуганджич пристигна на пожар в Левски, след като Мустафа Сангаре се контузи. Той играеше ролята на резервен вариант при още една евентуална контузия. Разбираемо, Хулио Веласкес не го използва много - хърватинът получи само 56 минути игрово време. Но те му бяха напълно достатъчни да донесе титлата на Левски с победния гол срещу ЦСКА 1948. Слуховете гласяха, че острието най-вероятно ще напусне Левски, но статутът му на герой може и да промени ситуацията. Пред "jutarnji" той говори за бъдещето си.

Марко Дуганджич: "Оставането определено е опция"

В интервюто Марко Дуганджич разказа за преживяването си в Левски. След това говори и за бъдещето си: "Да, подписах за три месеца и се разбрахме да говорим след края на сезона, за да видим доколко сме доволни и двете страни. Отворен съм за разговори, но ще видим през лятото. Имам своите идеи, оставането определено е опция. Мисля, че имам още доста години пред себе си. Тренирам добре, храня се здравословно и се грижа за тялото си. Разбира се, и финансовият аспект е важен, но ако се появи проект, който ме привлече, парите няма да са решаващи".

"Левски играе подобно на Динамо"

Накрая Дуганджич обсъди вероятността да се срещне с бившия си клуб Динамо Загреб в квалификациите за Шампионска лига: "Уф, това би било наистина интересно. Динамо определено има повече европейски опит, но ще бъде страхотен двубой. Левски играе подобно на Динамо – обича владеенето на топката и атакуващия футбол. Няма да правя прогнози, но ако жребият наистина е такъв, не бързайте да пишете, че Динамо е извадил късмет. Със сигурност ще има и много по-лесни съперници".

