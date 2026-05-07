Мащабен турнир в Русе отваря път на подрастващите към европейски и световни първенства

Този уикенд - 9 май, Русе ще бъде домакин на мащабния международен турнир по лека атлетика „Младост“, който ще даде възможност на над 400 подрастващи да се борят за покриване на европейски и световни нормативи. Състезанието ще се проведе на градския стадион, като е специализирано за юноши и девойки под 18 години и ще събере атлети от България, Турция, Украйна, Молдова, Сърбия и Румъния.

Турнир "Младост" събира над 400 атлети на 9 май в Русе

Само от България завки са дали 355 атлети от 45 клуба от цялата страна, а чуждестранни участници са над 70, съобщават от Българската федерация по лека атлетика. Основната цел на най-добрите в тази възраст са нормативи за европейското първенство под 18 години в Риети, Италия (16-19 юли) и световния шампионат за под 20 години в Юджийн, Орегон, САЩ (5-9 август).

Началото на турнира е в 13:30 часа, а последните дисциплини и награждавания продължават до 19:00 часа. Най-добрите три резултата при юноши и при девойките ще бъдат премирани и с парични премии съответно – 1-во - 150 евро, 2-ро - 125 евро и 3-то - 100 евро. Основен организатор на турнира е атлетически клуб „Дунав“ – Русе съвместно с Българска федерация лека атлетика и община Русе.

Още: Среща на високо ниво постави основи за разширяване на София като водещ център за лека атлетика