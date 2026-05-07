Венсан Компани изригна срещу съдийството след елиминацията на Байерн: "При наличието на поне капка здрав разум става просто смешно"

Наставникът на Байерн Мюнхен Венсан Компани открито изрази недоволството си от съдийските решения по време на двете срещи с ПСЖ на полуфиналите на Шампионска лига. Според него има множество неточности в отсъжданията в полза на противниковия отбор, които биха могли да повлияят на крайния резултат.

Треньорът на Байерн Венсан Компани посочи противоречията при съдийските решения

„Трябва да разгледаме някои епизоди, които бяха решени от арбитрите в двата мача. Това никога няма да бъде оправдание за всичко, което се случи, но е важно. Ако се погледнат и двата мача, вероятно твърде много неща бяха срещу нас", коментира Компани.

"Относно ситуациите с игра с ръка, разбирам правилата. В първия мач топката първо удари Дейвис в тялото, а после в ръката, но съдиите казаха, че заради траекторията на центрирането това е дузпа. Във втория мач ръката на Невеш беше вдигната и топката я удари. Но понеже пасът беше от съотборник, не беше отсъдена дузпа. Ако обаче се погледнат двата епизода, при наличието на поне капка здрав разум става просто смешно. Това е абсурд, каквото и да говорят. Това не обяснява целия мач, но в крайна сметка всичко бе решено от един гол", сподели още наставникът в ефира на TNT Sports.

"Следва - втори жълт картон за Мендеш. На мен ми се стори, че съдията вече искаше да го покаже, но после дръпна ръката си, защото осъзна, че вече е дал предупреждение и не пожела да го изгони. Размисли и показа жълт картон в другата посока."

"Гледах няколко повторения и не видях Конрад Лаймер да е играл с ръка. Те твърдят, че е имало игра с ръка, затова не знам“, заяви старши треньорът на Байерн.

