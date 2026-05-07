Бивш шеф в ЦСКА: сезонът е успешен заради Христо Янев, школата ще даде плод след набор 2011

ЦСКА подобри играта си след пристигането на Христо Янев. А с това дойдоха и резултатите. В момента "армейците" са на финал за Купата на България и само 3 точки ги делят от второто място в Първа лига. Голямата цел на отбора е класиране в Европа и по всичко изглежда, че има сили да я постигне. Бившият шеф на детско-юношеските школи на ЦСКА Костадин Ангелов каза, че според него успехите на "армейците" се дължат на Христо Янев. Той обърна внимание и на юношите.

Костадин Ангелов: "Христо Янев се справи със задачите си"

Ето какво каза Ангелов за успешните представи на ЦСКА: "Сезонът не може да се определи окончателно като добър или лош. Купата е най-важното нещо, от което зависи оценката. Мисля обаче, че е по-скоро успешен, отколкото неуспешен. Заради Христо Янев. Мисля, че той се справи със задачите си и на тази етап успява да извлече максималните резултати от този отбор. За мен нивото, което държи отбора, е заради работата на треньора". Той обърна внимание и на селекцията, която трябва да се направи в клуба: "ЦСКА има нужда от централни защитници, това е видно. А също и от сериозен нападател - още един типичен таран, от крайни защитници, евентуално още едно крило".

"Силните набори почват от 2011 нататък"

Костадин Ангелов завърши с думи за школата на ЦСКА: "Познавам всички играчи, които се изкачиха в първия отбор от школата на клуба, която тепърва ще дава играчи на първия отбор. Силните набори почват от 2011 нататък. В началото на моето идване имаше проблем с набори 2007, 2008 и 2009. Нямаше достатъчно добри деца. Предричам, че от набор 2011 ще излязат футболисти за представителния отбор. Оттам нататък ЦСКА няма да има никакви притеснения. Това беше моята цел - да подготвим малките".

