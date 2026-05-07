Любимец на Сектор Б с дейно участие в лятната селекция в Левски

Един от големите любимци на феновете на Левски в последните години ще има дейно участие в лятната селекция в тима. Става въпрос за бившия централен нападател на „сините“ Билал Бари. Това съобщиха колегите от „Тема спорт“. Според информациите доскорошният офанзивен футболист ще предложи няколко играчи на ръководството на Левски, които евентуално българският гранд да привлече в редиците си.

Билал Бари вече е агент

Билал Бари бе част от Левски между февруари 2021-ва и юли 2024-та. Той записа общо 69 мача за „сините“ във всички турнири, в които се отчете с 13 попадения и 5 асистенции. Със сърцатата си игра мароканецът се превърна в любимец на феновете. Той обаче така и не успя да се възстанови напълно след контузия на коляното, заради която претърпя и няколко операции. В крайна сметка Бари реши да сложи край на кариерата си и да стане агент.

Бившият нападател бе с основна заслуга за привличането на Бурас

Билал Бари вече предложи един футболист на Левски, а той се оказа трансферен удар. През миналото лято мароканецът изигра основна роля за привличането на Акрам Бурас от МК Алжер. 24-годишният полузащитник бързо се наложи в състава на Хулио Веласкес и се превърна в един от най-важните играчи на „сините“. През този трансферен прозорец Бари ще опита да намери още класни състезатели, които да помогнат на Левски да пробие в евротурнирите.

