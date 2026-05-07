Трансферна цел на Левски намекна, че може да смени клуба си: ето защо е перфектният заместник на Макун

След като стана шампион на България, Левски привлече доста внимание. Това ще работи най-вече в полза на клуба, но има и известни недостатъци. Някои от зввездите на Левски може да си тръгнат през лятото, като за Кристиан Макун се говори, че вече се е споразумял за личните си условия с турския Трабзонспор. За Левски идва една хубава новина - потенциалният заместник на Макун Крешимир Кризманич намекна, че може да напусне настоящия си отбор ОФИ Крит.

"Със сигурност има интерес към мен"

Крешимир Кризманич е 25-годишен хърватски централен защитник, висок 188 сантиметра. Ето какво каза той пред медиите в родината си: "От футболна гледна точка нещата се развиха феноменално добре в първия ми сезон тук. От житейска – също. В средата на сезона се ожених за приятелката си Лариса, която вече е госпожа Кризманич. Всичко е по-лесно като сме заедно – да се адаптиращ, да свикнеш, да се установиш. След последните мачове се връщам у дома. Първо ще обзаведем дом, а след това ще планирам следващите стъпки. Със сигурност има интерес към мен, споменават се доста клубове. Но и оставане не е лош вариант".

Хулио Веласкес приоритизира защитници със силен ляв крак

Кризманич е в трансферните планове на Левски, но и в тези на Панатинайкос. Причината да бъде толкова желан е, че има едно качество, което много се цени в модерния футбол. Той е централен защитник, който играе с удобен ляв крак. Именно това би го направило и перфектнит заместник на Кристиан Макун. Хулио Веласкес много ясно показа, че приоритизира такива бранители, като още едно доказателство за това е трансферът на Стипе Вуликич. Той също играе с удобен ляв крак и здравословна конкуренция между него и Кризманич би била много полезна за дълбочината на състава на Веласкес.

