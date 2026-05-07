Героят, донесъл титлата на Левски: "Не бях виждал такова нещо, трудно е да го опиша"

Марко Дуганджич беше привлечен на пожар в Левски, след като Мустафа Сангаре се контузи. Хулио Веласкес не му даде много минути - едва 56. Но последният му половин час на терена беше исторически за "сините". Той влезе в 61-вата минута срещу ЦСКА 1948 и с гола си донесе титилата на Левски. Дуганджич даде интервю пред "jutarnji", в което разказа за преживяването си на "Герена".

Марко Дуганджич: "Обзе ме чувство на удовлетворение"

Ето какво разказа Марко Дуганджич: "Трудно ми е да опиша това усещане. Когато съм на терена, сякаш съм в балон. Не чувам нито феновете, нито виждам фойерверките и факлите, сякаш съм в някакъв транс, който е невъзможно да се опише. Разбира се, обзе ме чувство на удовлетворение, когато видях колко щастие донесох на тази огромна армия от привърженици. Дойдох тук, за да опитам да направя точно това, и успях".

"Всичко си дойде на мястото и се получи страхотно"

Хърватинът си спомни и как се е стигнало до трансфера в Левски. Той пристигна на "Герена" като свободен агент: "Тогава имах много обаждания, дори твърде много, и отказах някои оферти, които може би не трябваше. Чаках дълго, твърде дълго, но ето че всичко си дойде на мястото и се получи страхотно. Честно казано, нямах намерение да продължавам кариерата си в Европа, гледах по-скоро към Югоизточна Азия – Сингапур, Малайзия, Тайланд, дори Китай, където имах контакти".

"Отговорих му, че не искам"

Идеята да се присъедни към Левски е дошла от бившия му съотборник в ЧФР Клуж Кристиан Димитров: "Той ми каза: „Трябва ни нападател, искаш ли да дойдеш?“. Отговорих му, че не искам, защото имам други опции. Но времето минаваше, дойде март и Димитров отново се обади. Основният им нападател се беше контузил. Изслушах го и приех. Те бяха първи в класирането, а аз не исках да оставам без клуб до лятото. Планът беше да помогна с каквото мога, защото не бях в топ форма. И ето, точно така се случи".

"Такава любов не съм виждал никъде"

Дуганджич обърна внимание и на феновете: "Тук е пълна лудница. От около шест и половина милиона жители, може би половината подкрепят Левски. Хората живеят за този клуб, такава любов не съм виждал никъде. Бях чувал за Левски, разбира се, но не очаквах това, което преживях. На стадиона не пее само една група ултраси, а абсолютно всички – от първия до последния на трибуните. На крилете на това единство и еуфория дойде и шампионската титла. Това е наистина нещо специално".

