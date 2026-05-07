Драмата е пълна: волйболният капитан на България ще играе пети решаващ финал

Капитанът на националния отбор по волейбол на България Алекс Грозданов и неговият клубен отбор Богданка Лублин са на финал за шампионската титла на Полша. Там те се изправят срещу Алурон СМС Варта Заверче във формат, в който първият отбор, достигнал 3 победи, е печеливш. Грозданов и компания бяха на крачка от титлата, но допуснаха обрат и сега ще трябва да играят пети мач, след който със сигурност ще има победител.

Серията стигна до равенство 2:2

В първия мач домакините от Заверче победиха с безапелационното 3:0 (25:19, 25:21, 25:14). Богданка върна една победа във втория мач, когато Алекс Грозданов и компания бяха домакини с 3:1 (21:25, 25:21, 25:23, 29:27). След това те постигнаха пълен обрат в серията, като победиха с 3:0 (25:20, 25:22, 25:20) в третия мач. На 6 май Богданка поведе с 1:0, но допусна обрат и след загуба с 1:3 (26:24, 20:25, 23:25, 20:25) резултатът в серията стана 2:2 победи.

Още: България има трима от най-добрите волейболисти в света - само Италия може да се похвали с такова присъствие

Петият мач ще реши титлата

В последния мач Алекс Грозданов отбеляза 6 точки, а най-резултатен за Богданка, а и в цялата среща, беше Вилфредо Леон с 25 пункта. Така ще се наложи изиграването на пети мач, където победителят ще вземе титлата. Той ще се проведе на 10 май от 15:45 ч. българско време, а домакин ще бъде Заверче.

Още: Капитанът на националния отбор по волейбол: “Спокоен съм за бъдещето, младите показват потенциал“