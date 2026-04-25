НА ЖИВО: ЦСКА 1:3 Левски, "сините" докосват титлата срещу вечния съперник!

Тази събота (25 април) столичните грандове ЦСКА и Левски отново излизат един срещу друг в голямото дерби на българския футбол! "Червени" и "сини" ще премерят сили в двубой от първия кръг на финалните плейофи за сезон 2025/26 в Първа лига. Двубоят ще се изиграе на Националния стадион "Васил Левски" в София, като ще започне в 16:00 часа българско време и ще можете да проследите ЦСКА - Левски НА ЖИВО в Actualno.com!

ПЪРВО ПОЛУВРЕМЕ

След само 11 минути игра ЦСКА излезе напред в резултата, и то по куриозен начин. Кристиан Макун върна топка към вратата на Светослав Вуцов, а стражът на "сините", под пресата на Йоанис Питас, пропусна кълбото под краката си и позволи да влезе във вратата. Така ЦСКА поведе с автогол на Макун - 1:0!

В минутите до края на първото полувреме Левски изглеждаше стъписан и трудно създаваше голови ситуации пред противниковата врата. Хората на Хулио Веласкес опитаха няколко удара от дистанция към вратата на Димитър Евтимов, който обаче се справи. Стигна се и до напрежение между Андрей Йорданов и Оливер Камдем, като и двамата получиха картони.

В 42-ата минута Левски успя да изравни, и то отново след фрапантна грешка. Кристиан Макун изведе Евертон Бала в наказателното поле, а той опита подаване успоредно на голлинията. В опита си да изчисти топката, Адриан Лапеня я прати обратно на крака на Бала, който овладя и наказа грешката му, разписвайки се във вратата на Евтимов - 1:1!

В 45-ата минута Левски направи пълен обрат. Дълго диагонално подаване бе достигнато със сетни сили от Армстронг Око-Флекс на тъчлинията на левия фланг. Оттам той успя да пробие към наказателното поле и да извади топката за Акрам Бурас. Той пък успя да преодолее противников играч, а след това да нанесе удар от 15-на метра, за да вкара - 1:2!

ВТОРО ПОЛУВРЕМЕ

Втората част започна с размяна на атаки към двете врати. Радослав Кирилов можеше да накаже грешка в отбраната на ЦСКА, но Евтимов успя да го спре. Малко по-късно пък Алехандро Пиедраита излезе на опасна позиция в наказателното поле, но бе спрян от Кристиан Димитров. После Левски стигна до още две опасни ситуации - Око-Флекс изпусна от чудесна позиция, а Майкон пък уцели греда.

СТАРТОВИ СЪСТАВИ

ЦСКА: Евтимов, Йорданов, Лапеня, Делова, Брахими, Турицов, Питас, Панайотов, Илиев, Пиедраита, Соле

Левски: Вуцов, Майкон, Макун, Око-Флекс, Бала, Търдин, Бурас, Димитров, Костадинов, Камдем, Кирилов

Преди Вечното дерби между ЦСКА и Левски

ЦСКА и Левски отново се захапват на терена - по-малко от две седмици след последната им среща, когато в последната минута Леандро Годой отказа "сините" от победата. Тази грешна стъпка на Левски не се оказа фатална в битката за титлата, тъй като прекият опонент на столичани Лудогорец загуби от Арда Кърджали, а преди това изпусна точки и срещу тима на Черно море.

Левски има аванс от 10 точки на върха преди началото на плейофите и трудно може да го пропилее, но ЦСКА ще опита поне малко да обърка сметките им. "Червените" са и с приповдигнато настроение, след като победиха Лудогорец с 2:1 като гост в първата среща от 1/2-финалите за Купата на България. Именно Купата е големият фокус на "армейците", но Христо Янев със сигурност ще опита да зарадва феновете и във Вечното дерби.

Христо Янев все още няма загуба от Хулио Веласкес като треньор на ЦСКА, след като го победи през есента, а във втората среща преди няколко дни мачът завърши 1:1. Самият Веласкес заяви преди срещата, че не знае дали Янев може да го изненада по някакъв начин, но сега поне ще има възможността да бъде покрай тъчлинията, след като в миналото дерби бе наказан и избра да гледа двубоя от "Герена".

