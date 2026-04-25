Опозицията в БСП скочи на лидера си: Не си взехме поука от грешките

Лявото в България и БСП като негов носител са в една тежка ситуация в момента. Това заяви преди пленума на БСП Габриел Вълков, на който социалистите трябва да вземат решение дали да дадат вот на доверие на лидера си Крум Зарков. За първи път от 82 години няма лява партия в българския парламент, допълни той. Според него това няма да е в полза на гражданите. Лявото е защитникът на работещите, на нормалните хора, които няма да имат своя защитник в следващия парламент, обясни бившият депутат.

В тази тежка ситуация трябва да мислим как да съберем всички леви сили и как да отстояваме тези леви сили, обясни Габриел Вълков. Това, по мнението му, няма да стане с нови вътрешни противоречия, а с обединение.

Бившият социален министър в кабинета на Росен Желязков, в който взе участие и БСП - Борислав Гуцанов не спести критиките си, макар и днес да бе по-мек спрямо предходните дни. Големият проблем е, че за първи път БСП не е в Народното събрание изтъкна социалистът.

По мнението му не само Крум Зарков носи отговорност и ще е нелепо да се казва, че той е единственият виновник. Той поиска пълни пълномощия, получи ги, припомни Гуцанов. В резултат се случили неща като през 2019 г. по времето на Корнелия Нинова и затова вижда повторяемост както при политиката на Нинова, така и при тази на Зарков. Не е добре за цялата партия, че не сме си взели поука и 7 години по-късно имаме сходни проблеми, заяви още бившият социален министър.

Гуцанов не вярва, че днес пленумът ще вземе главата на Зарков. За резултата на БСП той вижда причина и в редовното управлението, в което участваха БСП, заедно с ИТН, ГЕРБ и ДПС-Ново начало, но припомни, че хората са искали редовна власт.

Социалистите са видели Радев като техния човек

Крум Зарков даде всичко възможно в тази кампания, за да влезе левицата в парламента, сподели той. Резултатът на партията не е добър, но по-добър от предварително прогнозирания, по мнението му, като отчете, че голяма част от социалистите чувстват Румен Радев като техния човек.

Сега за левите предстои да върнат доверието на левите хора в партията, допълни Вълков.

Сергей Станишев запази мълчание, но коментар дойде от Дора Янкова. Трябва да направим анализ какво се случи, а Крум Зарков трябва да продължи, категорична бе тя.

По думите й лидерът иска джентълменски да поеме отговорност. Проблемите са много, комплексни, смята Янкова. За нея по-важно е какво ще се случва оттук нататък с партията.

Още: Вътрешен човек в БСП: Крум Зарков да не подава оставка, Радев и ГЕРБ ни сринаха