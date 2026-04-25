Часове преди Вечното дерби: Голяма изненада в групата на ЦСКА

Остават броени часове до началото на срещата между ЦСКА и Левски. Двата столични гранда ще се изправят един срещу друг на Националния стадион "Васил Левски" от 16:00 часа. Наставникът на "армейците" Христо Янев определи групата за мача, като впечатления направи присъствието на един играч, който отдавна не е играл. Става въпрос за Улаус Скаршем, който за последно излезе на терена през декември месец. Присъствието му се дължи основно на наказанията на Бруно Жордао и Анжело Мартино, които нямат право да играят днес.

Скаршем се завърна в групата на ЦСКА

Малко след като Янев пое "червените", стана ясно, че Скаршем няма място в плановете му. По тази причина ръководството на клуба се опита да намери нов отбор на 27-годишния полузащитник през зимния трансферен прозорец. Клубове от родината му Норвегия проявяваха интерес към услугите му, като играчът дори бе близо до трансфер. Той обаче не успя да се споразумее с въпросния тим и сделката пропадна. След това трансферният прозорец затвори и единствените варианти за напускане пред Скаршем бяха в Казахстан, Япония, Южна Корея и Канада. Той обаче нямаше никакво намерение да премине в отбор от някоя от изброените страни и остана в ЦСКА.

Още тогава стана ясно, че Скаршем ще тренира за здраве с дублиращия отбор на "армейците". Междувременно обаче той продължи да получава месечното си възнаграждение, което е на стойност 18 000 евро. Появата му в групата за Вечното дерби изненадва мнозина, но тя едва ли ще означава, че той ще се появи в игра. Очаква се след края на настоящия сезон шефовете на ЦСКА да преговарят норвежеца, за да разтрогнат договора му по взаимно съгласие.

Янев ще може да разчита още на Лумбард Делова, който лекуваше контузия, както и Макс Ебонг, който имаше проблеми след мача с Лудогорец за Купата на България. Въпреки че Ебонг е на линия, треньорът вероятно няма да рискува със здравето му на всяка цена. Причината е, че основната цел на отбора до края на сезона е спечелването на Купата на България, където отборът отново ще се изправи срещу "орлите". В първия мач ЦСКА успя да направи обрат от 0:1 до 2:1 и влиза в реванша с гол аванс. Срещата ще се изиграе в сряда, 29 април, от 19:00 часа.

