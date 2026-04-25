Уникално! Още един финал и битка за злато за България на Европейското първенство по борба!

25 април 2026, 19:26 часа 920 прочитания 0 коментара
Снимка: Bulgarian Wrestling Federation
Националът на България Ахмед Батаев ще се бори на финал в категория до 92 кг свободен стил на Европейското първенство по борба, след като постигна драматична победа в последната секунда срещу световния вицешампион Аманула Хаджимагомедов. Михаил Георгиев пък бе елиминиран на 74 кг след поражение на победилия го по-рано унгарец Мурад Курамагомедов. 

Ахмед Батаев победи световния вицешампион Хаджимагомедов

Батаев и Хаджимагомедов направиха защитна схватка, но и в двете части съдиите решиха да накажат българския национал за пасивност. Така руснакът се сдоби с предимство от две точки и Батаев трябваше да вземе именно толкова, за да спечели двубоя по критерий.

Ахмед Батаев

Той атакува в самия край и опитът на Хаджимагомедов да избяга от тепиха бе неуспешен, а българинът го събори за две точки само 0.9 секунди преди края. Неуспешно оспорване на руския щаб оформи крайния резултат на 3:2 в полза на Батаев. 

Съперник на национала на финала ще бъде младият състезател от Азербайджан Али Цокаев, който е шампион на Европа до 23 години през 2023. 

Тази вечер Микяй Наим и Ахмед Магамаев ще се борят за бронзови отличия.

Стефан Йорданов Отговорен редактор
борба Европейско първенство по борба Ахмед Батаев
