Шефът на ЦСКА оправда логиката на Христо Янев и отхвърли темата за неговото бъдеще

Спортният директор на ЦСКА Бойко Величков оправда решението на Христо Янев да излезе с по-резервен състав в дербито с Левски с оглед на предстоящия реванш срещу Лудогорец от 1/2-финалите за Купата на България. Самият Христо Янев призна след мача, че е заложил на този стартов състав, тъй като главната мисия на отбора е да играе в Европа, а най-прекият път към турнирите на УЕФА е през Купата.

Бойко Величков разбира защо Христо Янев излезе с резерви срещу Левски

Потенциален триумф за Купата ще прати ЦСКА в квалификациите на Лига Европа, а Величков заяви, че разбира логиката на Христо Янев заради сгъстения график, като отбеляза, че никога не е приятно да се загуби дерби срещу Левски. Той подчерта също, че темата за бъдещето на Христо Янев не е на дневен ред, а сега фокусът на отбора е изцяло върху представянето на ЦСКА до края на сезона.

"Аз разбирам логиката на Ицо и тя е съвсем нормална с оглед на сгъстения график. Със сигурност не може да се каже, че жертваме първенството за титлата", започна Бойко Величков.

Темата за бъдещето на Христо Янев не е на дневен ред

"Неуважение към Вечното дерби? Има такъв поглед, но има логика в избора на тези състезатели. Всичко може да се каже след такъв мач. Разбирам колко неприятна е тази загуба за нашите привърженици, както и за самите нас."

"Предстоящият мач с Лудогорец? Искрено се надявам да защитаваме емблемата на ЦСКА, защото когато загубиш дербито, разочарованието е голямо."

"Дали Христо Янев ще бъде уволнен, ако ЦСКА не влезе в Европа? Това не е тема по никакъв начин и това вкарва излишно напрежение. За момента ние имаме нужда от концентрация, да намерим добрата си игра", добави още той.

