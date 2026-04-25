Шефът на ЦСКА оправда логиката на Христо Янев и отхвърли темата за неговото бъдеще

25 април 2026, 18:47 часа 469 прочитания 0 коментара
Спортният директор на ЦСКА Бойко Величков оправда решението на Христо Янев да излезе с по-резервен състав в дербито с Левски с оглед на предстоящия реванш срещу Лудогорец от 1/2-финалите за Купата на България. Самият Христо Янев призна след мача, че е заложил на този стартов състав, тъй като главната мисия на отбора е да играе в Европа, а най-прекият път към турнирите на УЕФА е през Купата.

Бойко Величков разбира защо Христо Янев излезе с резерви срещу Левски

Потенциален триумф за Купата ще прати ЦСКА в квалификациите на Лига Европа, а Величков заяви, че разбира логиката на Христо Янев заради сгъстения график, като отбеляза, че никога не е приятно да се загуби дерби срещу Левски. Той подчерта също, че темата за бъдещето на Христо Янев не е на дневен ред, а сега фокусът на отбора е изцяло върху представянето на ЦСКА до края на сезона.

"Аз разбирам логиката на Ицо и тя е съвсем нормална с оглед на сгъстения график. Със сигурност не може да се каже, че жертваме първенството за титлата", започна Бойко Величков.

Темата за бъдещето на Христо Янев не е на дневен ред

"Неуважение към Вечното дерби? Има такъв поглед, но има логика в избора на тези състезатели. Всичко може да се каже след такъв мач. Разбирам колко неприятна е тази загуба за нашите привърженици, както и за самите нас."

"Предстоящият мач с Лудогорец? Искрено се надявам да защитаваме емблемата на ЦСКА, защото когато загубиш дербито, разочарованието е голямо."

"Дали Христо Янев ще бъде уволнен, ако ЦСКА не влезе в Европа? Това не е тема по никакъв начин и това вкарва излишно напрежение. За момента ние имаме нужда от концентрация, да намерим добрата си игра", добави още той.

Стефан Йорданов Отговорен редактор
ЦСКА Левски Вечно дерби Христо Янев Първа лига Бойко Величков
