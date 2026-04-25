Радев получи мнозинство, а има ли отбор: Анализ на конституционалист

25 април 2026, 9:08 часа 702 прочитания 0 коментара
"Голямо предизвикателство е, че ще има самостоятелно мнозинство. За държавата е добре, когато има стабилност в управлението, защото видяхме честата смяна на правителства и политици. Да се надяваме, че едно стабилно мнозинство и правителство ще започне да решава проблемите". Това заяви конституционалистът проф. Екатерина Михайлова пред bTV. Още: Кои са големите очаквания към Румен Радев? (ВИДЕО)

Радев да направи отбор

По думите му важното за Румен Радев е да направи отбор, който  да работи в синхрон. "Зависи и как ще се държи правителството, и ръководството и председателят на парламентарната група. Аз съм била в непрекъснат контакт с Иван Костов като министър-председател", даде пример проф. Екатерина Михайлова.

Според нея трудното пред първата партия от предсрочните избори е дали ще може да прави политики и да приема закони. 

Според проф. Екатерина Михайлова Народното събрание трябва да приеме решение, с което да наложи мораториум върху това Висшия съдебен съвет (ВСС) да взима решения, да премества или да наказва. 

"Години наред се кадруваше в съдебната власт - напълни се с кръвни роднини и зависимости", посочи още проф. Екатерина Михайлова. И призова за смяна на ВСС с честни и почтени хора, а не зависими. 

Антон Иванов Отговорен редактор
Румен Радев предсрочни парламентарни избори 2026 Прогресивна България 52 Народно събрание
