Радев получи мнозинство, а има ли отбор: Анализ на конституционалист

"Голямо предизвикателство е, че ще има самостоятелно мнозинство. За държавата е добре, когато има стабилност в управлението, защото видяхме честата смяна на правителства и политици. Да се надяваме, че едно стабилно мнозинство и правителство ще започне да решава проблемите". Това заяви конституционалистът проф. Екатерина Михайлова пред bTV.

Радев да направи отбор

По думите му важното за Румен Радев е да направи отбор, който да работи в синхрон. "Зависи и как ще се държи правителството, и ръководството и председателят на парламентарната група. Аз съм била в непрекъснат контакт с Иван Костов като министър-председател", даде пример проф. Екатерина Михайлова.

Според нея трудното пред първата партия от предсрочните избори е дали ще може да прави политики и да приема закони.

Според проф. Екатерина Михайлова Народното събрание трябва да приеме решение, с което да наложи мораториум върху това Висшия съдебен съвет (ВСС) да взима решения, да премества или да наказва.

"Години наред се кадруваше в съдебната власт - напълни се с кръвни роднини и зависимости", посочи още проф. Екатерина Михайлова. И призова за смяна на ВСС с честни и почтени хора, а не зависими.

