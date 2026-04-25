Първан Симеонов: Радев, ако е мъдър, да не търси реваншизъм

Румен Радев, ако е мъдър, не трябва да влиза в реваншизъм. Не трябва да показва великодушие, тъй като не е добре да има цялата власт. Малко е опасно, когато българите връчи властта на един човек. Това заяви пред bTV социологът от "Мяра" Първан Симеонов. Още: Проф. Светослав Малинов: Радев се готви за 4-годишен мандат, говореше антиевропейски, за да трупа гласове

Според Симеонов ПП-ДБ са се държали по-различен начин към Румен Радев.

Според него Радев има усет, че иска да възстанови демокрацията. В крайна сметка тези хора - ПП-ДБ и тази енергия за желанието за правила искат Радев да чуе гласа на протестите, изтъкна Симеонов.

Той посочи, че най-глупавото, което могат да направят ПП-ДБ в момента и при роенето на ГЕРБ, е да се разцепят. Какво ще им улесни живота, ако се разцепят, запита Първан Симеонов.

По думите му ГЕРБ трябваше да чуе гласа на протеста - знак за обновлени. Но какъв знак за обновление има, като в парламента влизат отново хора като Владислав Горанов. Младото поколение от ГЕРБ не получи шанса си и започна да се държи огорчено спрямо собствената си партия и народ, коментира Първан Симеонов.

