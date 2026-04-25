Христо Янев пое отговорност за очевидното му решение, което закопа ЦСКА срещу Левски

25 април 2026, 18:17 часа 821 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Наставникът на ЦСКА Христо Янев пое цялата отговорност за загубата на неговия отбор от Левски с 1:3 в дербито от 31-вия кръг на Първа лига. Треньорът заложи на по-резервен състав, за да съхрани част от футболистите си за предстоящия реванш от 1/2-финалите срещу Лудогорец. Причината - Янев и ЦСКА следват пътя си към влизане в евротурнирите, а най-прекият път към това е спечелване на Купата на България, което ще ги прати в квалификациите на Лига Европа.

"Вярвам на всички момчета в съблекалнята. Когато побеждаваме, сме заедно, когато губим, сме заедно. Днес поемам цялата отговорност за това, което се случи на терена, и за състава, с който излязохме. Нашата цел е да играем в Европа, а най-прекият път е през Купата", бе откровен Христо Янев пред камерата на Diema Sport.

"Да, със сигурност бих избрал този състав, дори и да знаех какво предстои. Трябва да гледаме умно на нещата, да бъдем разумни, да запазим самообладание и да продължим по пътя, който сме поели", добави още той.

"Всички ние сме разочаровани. Знам колко боли, когато паднеш в такова дерби. Ако всичко завърши както искаме, ще бъде само едно отклонение. Минахме през дълъг и тежък труд. Сега трябва да продължим да играем по начина, по който играхме в мача с Разград", завърши Янев.

Стефан Йорданов
