Янтра не сгреши срещу Спартак Плевен, от Дунав с тежък залп по БФС заради странен случай

Янтра се доближи на точка от плейофното място във Втора лига след успех с 2:1 над Спартак Плевен в среща от 30-ия кръг на Втора лига. Победното попадение за домакините реализира Денислав Ангелов, който се разписа от дузпа в 73-тата минута. Преди това двата тима си размениха по един гол през първата част. Ивайло Енчев вкара за "ковачите" още в първите секунди на мача, а четвърт час по-късно Яни Пехливанов изравни от дузпа.

С победата Янтра събра 54 точки и заема трето място, като е само на точка от втория Фратрия, който обаче е и с мач по-малко. Лидер с 62 точки е Дунав Русе. Спартак Плевен пък е на 13-о място с 29 точки.

Позицията на Дунав

Именно от "драконите" изразиха недоумението си от решение на Българския футболен съюз. "Недоумяваме как се получава така, че Съдийската комисия на Българския футболен съюз признава, че нападателят ни Ибрахим Кейта е заслужавал да получи само жълт, а не червен картон в ситуацията, при която беше изгонен в мача срещу Марек (Дупница), и само намалява наказанието му от два на един мач, вместо да го отмени изцяло", заяви председателят на Управителния съвет на Дунав Русе Диян Димов пред БТА.

„Затова първо клубът поиска експертно становище от Съдийската комисия на БФС, дали ситуацията е отсъдена правилно, за да може на тази основа да аргументира вече следваща жалба с експертно становище под ръка. Отговорът, който получихме е, че според Съдийската комисия на БФС правилното решение на съдията е било жълт картон за Кейта и за вратаря на Марек. Това експертно становище е приложено към последвалата ни жалба пред Апелативната комисия. Нашият футболист вече доказано не е извършил нищо, за да бъде наказан и това не го твърдим само ние като клуб, а и Съдийската комисия – единственият орган в БФС, който може да дава тази квалификации. Становището на Съдийската комисия би следвало да е обвързващо и за всички други органи на БФС. Да, но Апелативната комисия взема решение само да намали наказанието му от два на един мач“, заяви още Димов.

Той отбеляза, че клубът е обжалвал и една от глобите, наложени на Дунав след мача с Марек – 766.94 евро „за възпламеняване на фойерверки в сектора“. През второто полувреме нашите фенове използваха димки и факли, но не и фойерверки и смятаме, че тази санкция би следвало да се намали, каза още Димов.

