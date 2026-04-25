Ливърпул влетя в топ 4 и се изравни с Юнайтед преди дербито! Тотнъм мечтае за оцеляване във Висшата лига

25 април 2026, 19:20 часа 741 прочитания 0 коментара

Действащият шампион на Англия Ливърпул победи Кристъл Палас с 3:1 като гост в среща от 34-ия кръг на Висшата лига. Мърсисайдци наказаха грешната стъпка на Астън Вила, който загуби гостуването си на Фулъм с 0:1, за да ги изместят от четвъртото място. Освен това хората на Арне Слот се изравниха по точки с третия Манчестър Юнайтед, който е с мач по-малко, а в следващия кръг предстои именно голямото дерби между Ливърпул и "червените дяволи".

Ливърпул почти със сигурност ще играе в Шампионска лига

Ливърпул записа трета поредна победа благодарение на голове на Александър Исак, Анди Робъртсън и Флориан Вирц. Завърналият се от контузия Исак овладя нещо средно между подаване и удар на Алексис МакАлистър в 35-ата минута, а след това успя да вкара за 1:0. Пет минути по-късно пък Ливърпул наказа Палас за втори път, организирайки бърза контраатака, завършила с гол на Анди Робъртсън.

Ливърпул

В 71-ата минута Даниел Муньос върна един гол за тима на Палас, който победи Ливърпул на три пъти в началото на сезона - веднъж за Къмюнити Шийлд, веднъж за Висшата лига и веднъж за Карабао Къп. Само че Ливърпул сложи точка на спора с трети гол в 96-ата минута, когато Макалистър записа втората си асистенция в мача, за да може Флориан Вирц също да добави името си сред голмайсторите.

Тотнъм остава в битката за оцеляване, но и Уест Хям не се дава

В класирането Ливърпул е четвърти с 58 точки, колкото има и петият Астън Вила. Толкова има и третият Манчестър Юнайтед, който в понеделник домакинства на Брентфорд. Палас е 13-ти с 43 точки. Интересно е и на дъното на таблицата, където Тотнъм успя да победи последния Уулвърхямптън с 1:0 като гост и увеличи актива си до 34 пункта. "Шпорите" остават на 18-то място, но продължават да мечтаят за оцеляване - намират се на две точки от 17-ия Уест Хям, който пък победи Евертън с 2:1 като домакин.

Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Отговорен редактор
