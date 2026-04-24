Скандалът в ПП-ДБ: "Да, България" предложи споразумение за уреждане на спора

Късно снощи, 23 април, Националният съвет на „Да, България“ прие решение, с което възлага на партията да предложи на „Демократи за силна България“ (ДСБ) и на „Продължаваме промяната“ за обсъждане и приемане коалиционно споразумение, каквото продължава да липсва в коалицията ПП-ДБ. То следва да уреди основни елементи като органи за управление на коалицията, механизми и правила за вземане на решения, принципи и правила за дейността на парламентарната група, критерии за номинация на кандидати, единна кадрова политика, премахване на партийните квоти при следващи избори и други.

Всичко това се случва след скандала между "Продължаваме промяната" и "Демократична България" във връзка с бъдещите депутатски места. Спорът за депутатски мандат в Пловдив прерасна в остра публична конфронтация, след като представители на двете формации влязоха в директен сблъсък в социалните мрежи. Залогът е едно място в парламента, към което има претенции както лидерът на ПП Асен Василев (който може да влезе и от Хасково), така и кандидати от "Да, България". В основата на спора бе Манол Пейков. Напрежението ескалира, след като Мирослав Иванов от ПП, бивш зам.-председател на парламента, атакува партньорите си от ДБ с остър пост във Facebook. По думите му - след всяка кампания от страна на ДБ следва "неистов вой за места", съпроводен с "медийни публикации, постове, обиди, наричания, клевети, оценки, квалификации".

Сега предложението на "Да, България" се явява на практика като приемане на механизъм за уреждане на подобни спорове в бъдеще.

ПП-ДБ спечели 12,62% подкрепа на предсрочния парламентарен вот, което нарежда коалицията на трето място след "Прогресивна България" и ГЕРБ-СДС и ѝ носи 37 места в 52-рото Народно събрание.

"Да, България" иска единен субект в център-дясно и обща кандидатура за президент

Освен горепосочените акценти от решението на "Да, България" формацията предлага още изработването на „пътна карта за съставяне на единен демократичен политически субект в център-дясно между партиите от коалицията и други участници извън нея“.

Не на последно място - Националният съвет на „Да, България“ възложи на Изпълнителния съвет да започне подготовката за явяване на президентските избори наесен и да предприеме действия за „максимално бързо осигуряване на подкрепа за издигане на единна демократична кандидатура за президент в център-дясно“.

В решението се възлагат и конкретни ангажименти на народните представители, избрани от квотата на „Да, България“ в новия парламент. Те включват:

отстояване на ясна опозиционна линия, която да не допуска реализирането на рисковете, произтичащи от концентрацията на власт;

внасяне и отстояване на десни мерки към проекта на държавния бюджет;

внасяне на Закон за съдебната власт с нови критерии за избор на Висш съдебен съвет (ВСС) и работа за избор на нови ВСС и Инспекторат на ВСС по нови правила;

внасяне и отстояване на антикорупционните законопроекти, предлагани от народни представители на „Да, България“ и в предходни парламенти;

сваляне на охраната на Бойко Борисов и Делян Пеевски;

мерки за спиране на източването на НЗОК, включително провеждане на поръчки за лекарства и от частните болници и изпращане на SMS-и за здравни услуги.

