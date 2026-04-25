Веласкес избухна емоционално след боя над ЦСКА - възвеличи един играч на Левски и каза нещо голямо за феновете

Наставникът на Левски Хулио Веласкес бе изключително емоционален след победата над ЦСКА с 3:1 в среща от 31-ия кръг на Първа лига. Той отдели и специално внимание на вратаря Светослав Вуцов, който бе виновен за инкасирания гол в началото на мача, но след това успя да се възстанови психически и да остане на ниво до самия край на срещата. Испанецът засипа Вуцов с похвали, а след това отбеляза и невероятната атмосфера от публиката на Левски, като призна, че е настръхнал. Специалистът заяви, че е горд да бъде треньор на такъв отбор, с такава публика.

Хулио Веласкес засипа Светослав Вуцов за реакцията му след фаталната грешка в дербито

"Една много важна победа заради всичко - заради трите точки, заради емоционалния заряд, който има срещу този противник, и заради това как се разви мачът. Мисля, че в началото влязохме добре, но да получиш такъв гол определя развоя на срещата. Изключителна смелост показаха момчетата и отговориха по страхотен начин", започна Хулио Веласкес, а след това продължи с индивидуална похвала за реакцията на Светослав Вуцов след фаталната грешка при допуснатия гол от Левски.

"В този случай искам и индивидуално да отлича Вуцов, защото днес показа, че има невероятен характер. Успя да се изправи след случилото се, много добре разбра това, което изисква мачът, успя да изчисти за секунди главата си и продължи да показва увереност и характер в играта си. Нещо, с което много ни помогна. Защото в много случаи, когато стане така, се случва и точно обратното. Днес Вуцов ни доказа, че е много голям професионалист, голям вратар и голям човек. Оттук насетне отборът показа изключителна зрялост, за да разбере какво се изисква."

"Определено заслужавахме победата. Считам, че по-рано можехме да отбележим третия гол в мача. Казвайки всичко това, нещо, което допринесе по невероятен начин, е невероятната подкрепа на публиката. Нещо, което не мога да опиша с думи. Сега, когато бях на терена и ги гледах, настръхнах. Това е страст. Да си треньор на такъв отбор, с такава публика, единствено ме кара да съм изключително горд. В ден като този искам да благодаря от сърце на играчите и на публиката", добави още Хулио Веласкес.

