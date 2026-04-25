Новата ера в Левски започна с бой над ЦСКА и капарирана титла на България!

25 април 2026, 18:00 часа 10422 прочитания 0 коментара

Отборът на Левски успя да победи вечния враг ЦСКА с 3:1 на Националния стадион "Васил Левски" в голямото дерби от 31-вия кръг на Първа лига. "Сините" направиха пълен обрат в мача, за да запишат първа победа над "армейците" през сезона след три срещи, а с това до голяма степен си гарантираха 27-ата титла на България. Успехът увеличи преднината на Левски пред действащия шампион Лудогорец на цели 13 точки, като столичани имат и 11 точки аванс пред втория ЦСКА 1948, а до края на сезона остават само пет кръга. 

Последните 24 часа за Левски: Нов собственик, нов стадион, победа над ЦСКА и титла на България

След като ден по-рано Левски обяви началото на нова ера - с идването на новия собственик Атанас Бостанджиев и заявката за построяване на нов стадион до 2029 година, сега футболистите на отбора зарадваха феновете си с победа над ЦСКА, която до голяма степен ги прави шампиони. А мачът за "сините" започна кошмарно: с автогол на Кристиан Макун след фрапантна грешка на Светослав Вуцов. В края на полувремето обаче Левски стигна до пълен обрат след голове на Евертон Бала и Акрам Бурас в рамките на три минути.

ЦСКА мислеше повече за реванша с Лудогорец

През втората част експерименталният състав на Христо Янев нямаше как да окаже съпротива на Левски, като се стигна и до удар на Майкон в гредата. В края на мача пък Мазир Сула подсигури трите точки с трети гол, за да може Левски да вземе победата. Ако в следващия кръг "сините" победят ЦСКА 1948, те ще си гарантират и математически първа титла на България след 17 години чакане. А за ЦСКА остават въпросителните дали излязоха с правилната нагласа за дербито, след като изглеждаше, че се мисли изцяло за предстоящия реванш срещу Лудогорец от 1/2-финалите за Купата на България.

ПЪРВО ПОЛУВРЕМЕ

След само 11 минути игра ЦСКА излезе напред в резултата, и то по куриозен начин. Кристиан Макун върна топка към вратата на Светослав Вуцов, а стражът на "сините", под пресата на Йоанис Питас, пропусна кълбото под краката си и позволи да влезе във вратата. Така ЦСКА поведе с автогол на Макун - 1:0!

В минутите до края на първото полувреме Левски изглеждаше стъписан и трудно създаваше голови ситуации пред противниковата врата. Хората на Хулио Веласкес опитаха няколко удара от дистанция към вратата на Димитър Евтимов, който обаче се справи. Стигна се и до напрежение между Андрей Йорданов и Оливер Камдем, като и двамата получиха картони.

В 42-ата минута Левски успя да изравни, и то отново след фрапантна грешка.  Кристиан Макун изведе Евертон Бала в наказателното поле, а той опита подаване успоредно на голлинията. В опита си да изчисти топката, Адриан Лапеня я прати обратно на крака на Бала, който овладя и наказа грешката му, разписвайки се във вратата на Евтимов - 1:1!

В 45-ата минута Левски направи пълен обрат. Дълго диагонално подаване бе достигнато със сетни сили от Армстронг Око-Флекс на тъчлинията на левия фланг. Оттам той успя да пробие към наказателното поле и да извади топката за Акрам Бурас. Той пък успя да преодолее противников играч, а след това да нанесе удар от 15-на метра, за да вкара - 1:2!

ВТОРО ПОЛУВРЕМЕ

Втората част започна с размяна на атаки към двете врати. Радослав Кирилов можеше да накаже грешка в отбраната на ЦСКА, но Евтимов успя да го спре. Малко по-късно пък Алехандро Пиедраита излезе на опасна позиция в наказателното поле, но бе спрян от Кристиан Димитров. После Левски стигна до още две опасни ситуации - Око-Флекс изпусна от чудесна позиция, а Майкон пък уцели греда.

В 80-ата минута Левски сложи точка на спора. Евертон Бала успя да изведе Мазир Сула, а той хитро постави тялото си между топката и противников футболист, за да си осигури добра позиция. Оттам Сула продължи движението си към противниковата врата и нанесе удар към вратата на Димитър Евтимов, който порази целта - 1:3!

СТАРТОВИ СЪСТАВИ

ЦСКА: Евтимов, Йорданов, Лапеня, Делова, Брахими, Турицов, Питас, Панайотов, Илиев, Пиедраита, Соле

Левски: Вуцов, Майкон, Макун, Око-Флекс, Бала, Търдин, Бурас, Димитров, Костадинов, Камдем, Кирилов

Преди Вечното дерби между ЦСКА и Левски

ЦСКА и Левски отново се захапват на терена - по-малко от две седмици след последната им среща, когато в последната минута Леандро Годой отказа "сините" от победата. Тази грешна стъпка на Левски не се оказа фатална в битката за титлата, тъй като прекият опонент на столичани Лудогорец загуби от Арда Кърджали, а преди това изпусна точки и срещу тима на Черно море.

Левски има аванс от 10 точки на върха преди началото на плейофите и трудно може да го пропилее, но ЦСКА ще опита поне малко да обърка сметките им. "Червените" са и с приповдигнато настроение, след като победиха Лудогорец с 2:1 като гост в първата среща от 1/2-финалите за Купата на България. Именно Купата е големият фокус на "армейците", но Христо Янев със сигурност ще опита да зарадва феновете и във Вечното дерби.

Христо Янев все още няма загуба от Хулио Веласкес като треньор на ЦСКА, след като го победи през есента, а във втората среща преди няколко дни мачът завърши 1:1. Самият Веласкес заяви преди срещата, че не знае дали Янев може да го изненада по някакъв начин, но сега поне ще има възможността да бъде покрай тъчлинията, след като в миналото дерби бе наказан и избра да гледа двубоя от "Герена".

Стефан Йорданов Отговорен редактор
