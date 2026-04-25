Шеф в Левски след 3:1 над ЦСКА: Можеше и по-изразително! Титлата? Колкото повече, толкова повече!

Изпълнителният директор на Левски Даниел Боримиров смята, че "сините" са можели да постигнат и по-изразителна победа над ЦСКА от 3:1. Отборът на Левски стигна до обрат след груба грешка на Светослав Вуцов в началото на мача, като два гола в рамките на три минути в края на полувремето направиха резултата 2:1, а в края на второто полувреме Мазир Сула оформи крайното 3:1.

Боримиров не разкри какво са си казали с Бостанджиев след победата над ЦСКА

Левски уцели и греда в мача след удар на Майкон, а тимът действително имаше още 2-3 добри ситуации да стигне до гол. А Боримиров смята, че резултатът е можел да бъде по-изразителен. "Взехме си поука от предния мач и резултатът, който постигнахме днес, можеше да бъде и по-изразителен", започна Боримиров.

Относно грешката на Лудогорец срещу ЦСКА 1948 и това дали Левски вече може да се счита за шампион, Боримиров заяви: "Не гледаме какво правят Лудогорец. Това е поредната малка крачка, която правим ние в плана, който сме начертали от самото начало. Точките преднина? Колкото повече, толкова повече. Мисля, че ще бъдем шампиони."

"Това, което сме си казали с новия собственик след победата над ЦСКА, си остава между нас", добави още той по отношение на Атанас Бостанджиев, с когото бяха заедно на трибуните - в компанията и на Наско Сираков.

