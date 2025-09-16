Наско Сираков го изгони от Левски, а той блести в Израел с важни голове

Бившият полузащитник на Левски Андриан Краев отново имаше изключително важна роля в двубой на новия си тим Апоел Тел Авив. "Червените" от Тел Авив изоставаха с 1:2 срещу Бейтар Йерусалим на стадион "Бумфийлд" в Яфа до 90-ата минута, когато българският национал възстанови паритета. В добавеното време резервата Омри Алтман донесе и успеха на тима на Краев, който излезе на трето място в израелската Лига Ха’Ал.

Анди Краев с два важни гола за Апоел Тел Авив

Андриан Краев започна срещата като титуляр и игра през целия мач, а попадението за него е второ през сезона. В миналия сблъсък на Апоел халфът, който се раздели с Левски след конфликт с ръководството, се разписа в четвъртата минута на добавеното време, за да донесе точка на отбора си, който завърши 2:2 при визитата си на Макаби Бней Рейна.

בסוף, הייתה חגיגת כדורגל 🎉⚽️❤️ pic.twitter.com/sNP2n53uhx — Hapoel Tel Aviv FC (@HapoelTelAvivFC) September 15, 2025

Иначе срещу Бейтар Став Туриел откри резултата в 26-ата минута за Апоел от дузпа, но в края на първата част Дор Мича изравни. Гостите от Йерусалим излязоха напред в резултата в 78-ата минута с точния удар на Гил Коен, който в края на мача беше изгонен заради гневна реакция. Дойдоха и последните минути, а с няколко смени треньорът Елианив Барда даде импулс в играта на Апоел. Краев възстанови паритета с далечен шут в 90-ата минута, а в 98-ата Алтман оформи победата, за да даде началото на дълго продължили празници по терена и по трибуните.

С този успех Апоел Тел Авив събра 7 точки, колкото има пред тях на 2-ото място Макаби Хайфа. Апоел Беер Шева е на върха с 9, а Макаби Тел Авив и Апоел Хайфа са с по 6 на 4-о и 5-о място.

