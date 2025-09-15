Войната в Украйна:

Героят на Левски срещу Локо София е желан от много отбори, но "сините" не го дават за по-малко от 7-цифрена сума

Атакуващият състезател на Левски Марин Петков се превърна в герой за "сините" срещу Локомотив София в двубой от осмия кръг на Първа лига. На стадиона в квартал "Надежда" националът на България реализира победното попадение в добавеното време и затвърди добрата си форма през последните месеци. Солидните изяви на крилото у дома и в Европа привлякоха интереса на няколко отбора. На "Герена" обаче все още не са получили желаната оферта, от която не отстъпват - над 1 милион евро.

Ръководството на Левски не е останало доволно от предложението, което Макаби Хайфа е изпратил за Петков, пише "Тема Спорт". Това е поредният клуб, който проявява интерес към фланговия нападател през това лято. Към момента обаче нещата са далеч от сделка. На „Георги Аспарухов“ искат над милион евро за правата на 21-годишния офанзивен играч. Затова и ако Макаби Хайфа иска Петков в редиците си, ще трябва значително да повиши предложението. В близките дни ще стане ясно дали от клуба ще изпратят подобрена оферта. Трансферният пазар в Израел е отворен до 21 септември.

Както е известно, Марин Петков бе на крачка от трансфер в Ракув преди мачовете Брага от квалификациите за същинската фаза на Лига Европа. Директорът на полския клуб Артур Платек, познат у нас от работата си в Ботев Пловдив, дори бе на „Герена“, за да финализира преговорите. "Сините" обаче предпочетоха да задържат Петков за реванша в Португалия и сделката пропадна. След това не се стигна и до преминаването му в италианския втородивизионен Монца, където щеше да се събере с юношата на ЦСКА Валентин Антов.

