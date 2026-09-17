Наско Сираков само махна с ръка и отказа да говори след загубата от Залцбург

Наско Сираков не пожела да коментира загубата на Левски от РБ Залцбург в Лига Европа. След края на двубоя на Националния стадион "Васил Левски" Сираков напусна съоръжението в компанията на съпругата си Илиана Раева, като пред журналистите единствено махна с ръка и продължи към изхода, без да спира за коментар.

Без коментар от Наско Сираков

"Сините" претърпяха тежко поражение от австрийския тим в първия си мач от основната фаза на Лига Европа. Срещата се игра пред около 20 000 зрители, където Левски започна европейската си кампания в основната фаза на турнира. Направи впечатление, че имаше не малко свободни места, като това вероятно се дължи на високата цена на билетите, поставена от ръководството на клуба.

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Сираков бе сред ръководните фигури на клуба, които изгледаха двубоя от трибуните. Само няколко дни по-рано Левски проведе Общо събрание на акционерите, след което беше представен и новият управленски екип на клуба. Сираков остава като почетен президент и ще има съвещателен глас. Самият той рядко застава да говори пред медии след мачове на "сините".

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