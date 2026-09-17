БФС намали наказанието за Левски за инцидента с пресаташето на ЦСКА

Апелативната комисия към Българския футболен съюз уважи молбата на Левски и взе решение за затваряне на четири блока от Сектор "А" на Националния стадион "Васил Левски" за дербито с ЦСКА. Те са разположени в зоната, отделяща централната трибуна със Сектор "Г", където са "червените" фенове. Първоначално трябваше да бъде затворен целия сектор. Причина за наказанието бе инцидент по време на срещата между двата тима за Суперкупата на България. Тогава фенове на Левски удариха с бутилка пресаташето на ЦСКА в главата.

БФС взе решение да намали наказанието на Левски

"Апелативната комисия към Българския футболен съюз, след като се запозна с жалбата и доказателствата към нея, вземайки предвид, че наказанието наложено от ДП на ПФК Левски София ще бъде изтърпяно на Национален стадион "Васил Левски", където има задължителни буферни зони за отделяне на двата отбора и намаляващи броя на привържениците искащи да наблюдават срещата, както и да осигури наказанието да бъде изтърпяно от привържениците от блоковете извършили нарушението:

Реши: На основание чл. 62, ал. 3 от Дисциплинарен правилник за сезон 2026/2027 г. изменя решението на ДК при БФС от 10.09.2026 г. за ПФК Левски София в частта относно пространствения обхват на наказанието, като определя частично затваряне при изтърпяване на наказанието на Национален стадион "Васил Левски", като не се допуска публика на блокове 9,10,11 и 12 от сектор "А". Потвърждава решението в останалата обжалвана част, включително срока от една среща. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване", написаха от комисията.

ОЩЕ: Левски - РБ Залцбург: Кога и къде да гледаме първия мач на "сините" в Лига Европа