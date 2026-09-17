Капитанът на Левски след загубата в Европа: Превъзхождахме Залцбург, допуснахме много жалък гол

Капитанът на Левски Кристиан Димитров говори след загубата на тима с 0:1 от Ред Бул Залцбург. "Сините" показаха много стабилна игра, но допуснаха гол във вратата си в края на първото полувреме. През втората част те бяха по-активни, но така и не намериха начин да се върнат в двубоя. Така кампанията им в Лига Европа започва със загуба. Димитров смята, че Левски е превъзхождал своя съперник в моменти от мача, но е допуснал попадението по много нелеп начин.

Димитров: Бяхме по-добрият отбор през второто полувреме

"Мисля, че се представихме доста достойна. Все пак Залцбург са един много сериозен отбор. Мисля, че на моменти даже ги превъзхождахме. Имаше моменти, при които стояхме компактно и изчаквахме тяхна грешка, но, за жалост, така и не успяхме да отбележим гол. През второто полувреме бяхме по-добрият отбор. Имахме няколко ситуации, не успяхме да реализираме гол и за жалост, загубихме. Днес бяхме равностойни със Залцбург и се получи много добър мач", започна капитанът на "сините".

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"Стана много бързо. Аз нямам представа какво се случва зад мен. И просто... късмет... такъв жалък гол", каза Димитров относно попадението на Харис Табакович. "Сега има пауза за националните отбори. Нека сега се възстановим както физически, така и емоционално и да се подготвим по най-добрия начин за предстоящите двубои", каза Димитров относно следващите съперници на Левски на европейската сцена.

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