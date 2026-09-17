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Заслужено! Удостоиха прекрасните Лора Христова и Милена Тодорова с голяма чест

17 септември 2026, 21:38 часа 599 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images / Колаж: Actualno.com
Заслужено! Удостоиха прекрасните Лора Христова и Милена Тодорова с голяма чест

Две от най-успешните спортистки на Троян получиха най-високото почетно звание на своя град. Олимпийската медалистка Лора Христова и медалистката в Световната купа Милена Тодорова вече са почетни гражданки на Троян, след като решението беше одобрено на заседание на Общинския съвет в града. Отличието идва след изключително силното представяне на двете биатлонистки на Олимпийските игри в Милано-Кортина през 2026 г.

Лора Христова и Милена Тодорова - почетни граждани на Троян

Лора Христова се превърна в една от големите спортни героини на Троян, след като спечели бронзов медал в индивидуалната дисциплина на 15 километра на олимпийския форум в Италия. Троянката е част от националния отбор на България от 2018 г., многократна държавна шампионка и световна шампионка за девойки. Тя има зад гърба си и участие на Олимпийските игри в Пекин през 2022 г.

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Милена Тодорова и Лора Христова

До нея в списъка на почетните граждани застава и Милена Тодорова. Родената в Троян биатлонистка започва спортния си път в местния клуб "Аякс" и впоследствие се утвърждава сред водещите български състезателки. Тя е многократна държавна шампионка и има призови класирания от световни първенства и стартове за Световната купа. На Олимпиадата в Милано-Кортина Тодорова беше изключително близо до медалите, като завърши на четвърто място в спринта на 7,5 километра.

Званията на Христова и Тодорова бяха одобрени заедно с други отличия за принос към обществения, културния и спортния живот на Троян. Награждаването е свързано с предстоящия празник на града - Петковден, който се отбелязва на 14 октомври.

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Биатлон Милена Тодорова Лора Христова
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Редактор
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