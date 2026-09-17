Левски игра мъжки, но не успя да пребори Ред Бул Залцбург на старта на Лига Европа

Българският шампион Левски започна кампанията си в Лига Европа със загуба. "Сините" отстъпиха с минимален аванс от 0:1 на австрийския Ред Бул Залцбург в мач от първия кръг на груповата фаза. Единственото попадение на Националния стадион "Васил Левски" бе дело на Харис Табакович. Отборът на Хулио Веласкес се представи много стабилно, особено през второто полувреме, но така и не успя да намери пътя към вратата на съперника.

Левски отстъпи на Ред Бул Залцбург в София

"Сините" започнаха по-активно, като се понесоха в предни позиции след първия съдийски сигнал, но не успяха да застрашат вратата на Кристиан Завиешицки. Последваха по-спокойни минути, в които гостите установиха контрол над топката и направиха две атаки, които не завършиха с удар. С всеки следващ момент пресата на РБ Залцбург се засилваше, но футболистите на Левски държаха събитията на терена под контрол. В 11-а минута Рейналдо не успя да стигне топка в наказателно поле и Завиешицки излезе, за да улови. Малко след това "сините" се опитаха да изненадат своя съперник, но акцията им бе спряна точно преди решителния пас в наказателното поле. В 18-минута Завиешицки отрази първия точен удар на Левски, който бе дело на Армстронг Око-Флекс.

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След това Едмънг Байду центрира опасно в наказателното поле на "сините", но Кристиан Макун бе на точното място и изчисти с глава. Малко по-късно Харис Табакович стреля много силно от близка дистанция, но вратарят на Левски Светослав Вуцов успя да избие топката. Макуун и Майкон спряха две много бързи атаки на "биковете". В 28-а минута Рейналдо отново не стигна дълъг пас от защитата. Секунди след това Байду преодоля бранителите на Хулио Веласкес и центрира опасно, но подаването му бе блокирано. Футболистите на Залцбург засилиха натиска си в следващите моменти. В 36-а минута Вуцов не срещна проблеми с още един точен изстрел в очертанията на вратата му.

"Синята" защита се пропука в края на първото полувреме

В 38-а минута Мазурек направи страхотен прехвърлящ пас, който намери Абубакар Бари на левия фланг. Той подаде към Харис Табакович, който прати топката във вратата на Левски за 1:0. "Сините" се опитаха да отгововят на момента, но хубава акция в предни позиции завърши с удар на Алекс Сентейес, който бе блокиран от защитник в "бяло. Домакините продължиха да натискат до края на първото полувреме, което притесни съперника, но не намериха пътя към вратата. Така Ред Бул Залцбург се оттегли на почивката с гол аванс.

В началото на първата част "сините" организираха две хубави атаки, които обаче не доведоха до нищо опасно. След това Вуцов бе на път да допусне фрапантна грешка, но успя да овладее ситуацията. В 50-а минута стражът на Левски спря удар на Йорбе Вертесен от дистанция. Секунди по-късно Алдаир се намеси по феноменален начин, за да попречи на топката да стигне до връхлитащия Вертесен. След час игра Левски получи шанс да изпълни пряк свободен удар от отлична позиция, след като Око-Флекс бе фаулиран. Евертон Бала стреля право в стената. Рейналдо пък бе блокиран от стража на гостите и не можа да нанесе удар секунди по-късно. В 66-а минута Сержиньо и Давид Кусо пропуснаха да върнат българския шампион в мача.

Последваха по-спокойни минути без интересни ситуации пред двете врати, но топката бе владение на "сините". В 74-а минута Око-Флекс и Рейналдо отстъпиха местата си на Хуан Переа и Мазир Сула. Футболистите на Веласкес продължиха да притискат своя съперник, но без да намират пътя към вратата на Завиешицки. Пет минути по-късно Залцбург най-накрая се отърси от "синята" преса и на свой ред атакува. Удар на Байду бе блокиран в наказателното поле, а след това "биковете" получиха шанс да изпълнят пряк свободен, при който не се стигна до опасност. В 82-а минута Сержиньо стреля от далече, но над вратата. В добавеното време Хуан Переа засече хубаво центриране в аут. Така футболистите на Левски не успяха да възнаградят добрата си игра с гол и загубиха с 0:1.

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