Летящ салон за груминг: Допамин за сряда

Ориентираме се към край на сериозните новини за днес! Време е за вечерната ни доза допамин – няколко секунди, които да ни напомнят, че светът е пълен с причини за усмивка.
Настоявам да се държите с мен като с бебе: Допамин за днес
🐶🚿 In China, a drone designed to clean solar panels was tested on a dog— NEXTA (@nexta_tv) September 16, 2026
The company demonstrated its new device right on the street — and instead of a solar panel, they put a dog under the water jet.
Judging by the dog’s reaction, the four-legged customer seemed pretty… pic.twitter.com/apmRxdAfKy
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