"Тази вечер не беше нашата, но имаме страхотни футболисти и ще натискаме още повече"

Офанзивният футболист на Левски Армстронг Око-Флекс застана пред камерата на bTV след загубата от РБ Залцбург с 0:1 като домакин на старта на основната фаза на Лига Европа. Крилото смята, че мачът е бил равностоен, като и двата тима са имали положения, но Залцбург е успял да отбележи гол. Око-Флекс е сигурен, че с тези футболисти най-доброто за Левски тепърва предстои.

Око-Флекс: Не мога да поискам повече от моите съотборници

"За мен беше доста равностоен мач. Те имаха положения, както и ние, но те отбелязаха гол. Отборът даде всичко от себе си и не мога да поискам повече от моите съотборници. Тези мачове са невероятни, защото получаваме невероятна подкрепа. Искаме да вкарваме голове и да постигаме победи заради феновете. Във всеки мач трябва да даваме 100% от себе си", започна Око-Флекс.

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"Голът се случи след наша грешка, но те имаха и други шансове. Може и да имат повече опит в Европа, но през второто полувреме натискахме повече. Просто тази вечер не беше нашата. Надявам се да натискаме още повече в следващите мачове. Имаме страхотни футболисти, вярвам на 100% в тях, в треньора, във феновете", добави още той.

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