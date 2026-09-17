Отиде си един от най-великите спортисти в историята на Русия

Светът на биатлона загуби една от най-големите си легенди. Сергей Чепиков почина на 59-годишна възраст, съобщи ръководителят на пресслужбата на Съюза по биатлон на Русия Сергей Аверьянов. Двукратният олимпийски шампион е издъхнал след продължително тежко заболяване. Новината за смъртта му беше потвърдена на 17 септември, а с нея приключи животът на спортист, оставил трайна следа в историята на съветския и руския биатлон.

Почина Сергей Чепиков

Чепиков е най-успешният биатлонист в историята на Русия. Той печели първото си олимпийско злато още през 1988 г. в Калгари, когато триумфира в щафетата на 4х7,5 километра със съветския отбор. Шест години по-късно идва вторият му олимпийски връх – злато в спринта на 10 километра в Лилехамер, където той е и знаменосец на руската делегация на церемонията по откриването.

🕯️ TWO-TIME OLYMPIC BIATHLON CHAMPION SERGEI CHEPIKOV HAS DIED



Two-time Olympic champion in biathlon Sergei Chepikov has died.https://t.co/LmJy96aHMw pic.twitter.com/TmgkSY4OKJ — Elisabeth Eliseeva 🇷🇺 SPUTNIK (@Eliseevanews) September 17, 2026

17 олимпийски медала

В кариерата си Чепиков участва на шест зимни олимпийски игри и печели общо 17 олимпийски медала. Освен двете титли той има три сребърни и един бронзов медал от олимпийския форум. Руснакът има и две световни титли - през 1989 и 2006 г., като колекцията му от световни първенства включва още осем сребърни и три бронзови отличия. През 1990 и 1991 г. Чепиков печели и Световната купа.

Особено впечатляващо е, че Чепиков успява да се върне на най-високо ниво след период извън биатлона. Между 1995 и 1998 г. той се състезава в ски бягането, след което прави пауза от спорта, но през 2001 г. се завръща в биатлона. През 2006 г., вече на 39 години, печели още една световна титла.

След края на активната си кариера през 2007 г. Чепиков остава близо до биатлона - работи като консултант на руския национален отбор, заема ръководни позиции в Съюза по биатлон на Русия, а впоследствие влиза и в политиката. През 2016 г. е избран за депутат в Държавната дума.