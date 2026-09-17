Шеф в Левски призна голяма грешка на ръководството на "сините" - обеща да се реваншират до часове

Ръководството на Левски призна грешка, свързана с цените на билетите за домакинството срещу Ред Бул Залцбург в Лига Европа. Членът на борда на директорите Даниел Боримиров коментира след поражението с 0:1, че клубът е осъзнал допуснатото и още на следващия ден ще излезе с официална позиция по казуса. Той също така обеща, че "сините" ще се реваншират на своите привърженици.

Левски ще излезе с позиция за билетите и ще се реваншира на феновете за високите цени

Темата с цените на пропуските предизвика недоволство сред част от феновете на Левски още преди европейския двубой. Билетите за мача със Залцбург бяха пуснати в свободна продажба няколко дни преди срещата, която се проведе на Националния стадион "Васил Левски", но трибуните не се напълниха до краен предел, както обикновено се случва на мачове на "сините".

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"Няма по-хубаво от това да сме на европейската сцена. мисля, че не отстъпвахме по нищо на Залцбург, но те показаха класата. Една грешка в защитата и те се възползваха от нея. Показахме добър футбол", започна Боримиров.

"Благодаря на феновете за подкрепата. Мисля, че тези мачове ще ни вдигат повече и повече. Във всеки един такъв мач можем да си сверяваме какво ни е нивото. Утре ще излезем с позиция за билетите. Осъзнахме грешката си и ще се реваншираме", добави още той.

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