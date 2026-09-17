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"Европа е по-близо до война от всякога": След Бабиш и Фицо с предупреждение

17 септември 2026, 21:40 часа 809 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
"Европа е по-близо до война от всякога": След Бабиш и Фицо с предупреждение

Европа е по-близо от всякога до избухването на мащабна война, произтичаща от конфликта в Украйна, а политиците трябва да се стремят към мир, заяви словашкият министър-председател Роберт Фицо, цитиран от Ройтерс. Фицо се готви да посети Украйна за среща с няколко европейски лидери.

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Словашкият премиер, който поддържа добри отношения с Русия, отбеляза, че навлизане на дрон може да задейства клаузата на НАТО за колективна отбрана. Той заяви също, че иска да предотврати въвличането на Словакия във въоръжен конфликт.

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Словакия Роберт Фицо война Украйна
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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