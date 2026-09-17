В Италия: Лудогорец преговаря с бивш треньор на своя българска звезда

След странно стечение на обстоятелствата Лудогорец се раздели с Томас Райс. "Орлите" назначиха немския специалист през лятото, но той премина в турския Трабзонспор, след като "черноморската буря" се раздели със своя наставник. Очаква се Лудогорец да назначи нов треньор през следващата седмица, а медиите в Италия вече съобщиха за специалист, с когото "орлите" преговарят. Става въпрос за Джузепе Якини, който беше треньор на Ивайло Чочев от периода му във Палермо.

Лудогорец преговаря с Джузепе Якини

Според авторитетния италиански журналист Джанлука ди Марцио, Лудогорец преговаря с опитния треньор Джузепе Якини в търсенето си на нов наставник. Последната работа на Якини като старши-треньор беше през 2024 г., когато той беше начело на Бари. Тогава той води отбора в само 10 мача, в които записа 2 победи, 2 равенства и 6 загуби. През кариерата си той е водил отбори само в Италия, като е бил начело на Парма, Фиорентина, Емполи, Сасуоло, Удинезе, Сиена, Сампдория, Бреша, Киево, Пиаченца, Виченца и Чезена.

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Ludogorets, who just parted ways with their German coach Thomas Reis (signing for Trabzonspor), are reportedly in talks with Italian Giuseppe Iachini, as per @DiMarzio pic.twitter.com/NOE8auJx2c — Metodi_Shumanov (@shumanskoo) September 17, 2026

Лудогорец е непобеден в Първа лига

Лудогорец се движи добре в родната Първа лига, като все още е непобеден. В елита "орлите" са трети с 23 точки след изиграването на 9 кръга. Те спечелиха 7 мача и завръшиха наравно в 2, като вкараха 16 гола и допуснаха 7. Пред тях са само ЦСКА, който също е с 23 точки, но с по-добра голова разлика и Левски, който има актив от 25 точки.

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